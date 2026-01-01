Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити храм у селі на Волині

Волинський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким храм с. Ветли Камінь-Каширського деканату має належати громаді Православної Церкви України.Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.Нарешті поставлено крапку в цій історії, яка тягнулася роками. В судовій постанові від 10 березня 2026 р. йдеться, що дії колишнього настоятеля священника Станіслава Скупейка перешкоджають релігійній громаді ПЦУ с. Ветли користуватися її майном.Рішення, яке підтвердило вердикт попередньої інстанції – Любешівського районного суду, громада сприйняла радісно, розповідає настоятель храму Святителя Миколая Чудотворця о. Роман Гула: «Був довгий тернистий шлях, але вкотре переконалися: хай би як складно не було, Бог завжди підтримує і ніколи не покидає».Шлях громади Ветлів до своєї церкви тривав кілька років і став одним із найгучніших релігійних конфліктів на Волині. Після того як більшість селян на зборах у листопаді 2022 року проголосували за перехід до ПЦУ, невелика кількість прихильників УПЦ (МП) разом із настоятелем забарикадували храм. Конфлікт неодноразово супроводжувався насиллям та залякуваннями. Так, торік у січні під час освячення ліцею на о. Романа Гулу напав та почав бити один із прихильників МП. Ще раніше, у травні 2024 року, на паркані хати місцевої мешканки, де тоді перебували о. Роман зі своєю сім’єю, було знайдено гранату. Правоохоронці кваліфікували цей випадок як спробу залякати священнослужителя.Весь цей час парафіяни підтримували о. Романа, богослужіння проводили у місцевому будинку культури, оскільки колишній настоятель храму разом із кількома своїми прихожанами нікого не допускали до церкви. А в суді, розповідає протоієрей Роман Гула, священник УПЦ МП щоразу наголошував, що це нібито їхній храм, хоча місцеві зводили його самотужки. Аби накопичити кошти – родинами їздили на заробітки, збирали ягоди.«Попри те, що нам постійно погрожували та залякували, ми обрали законний шлях, бо ж розуміли, що закон на нашій стороні», – аргументує свою позицію о. Роман.Суд зобов’язав відповідача усунути перешкоди у користуванні церквою, надати вільний доступ до приміщення, передати ключі від храму чинному настоятелю парафії ПЦУ, а також сплатити судові витрати. Рішення апеляційного суду набрало законної сили з моменту проголошення. Тож нарешті громада ПЦУ отримала право увійти до Божого дому, в якому не могла молитися роками.