У Володимирі оштрафували матір підлітка, який пошкодив двері Успенського собору

Володимирський міський суд притягнув до адміністративної відповідальності місцеву мешканку за неналежне виконання батьківських обов’язків. Її 15-річний син вчинив акт хуліганства на території пам’ятки архітектури – Свято-Успенського собору, пошкодивши двері храму.

Про це повідомляє Район.Володимир, посилаючись на постанову Володимирського міського суду.

нцидент стався 21 лютого 2026 року близько 20:15. Як встановив суд, неповнолітній хлопець 2010 року народження, перебуваючи на території собору у Володимирі, вчинив дії, що кваліфікуються як дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП), а саме пошкодив секцію дверей.

Оскільки підлітку на момент вчинення правопорушення виповнилося 15 років, за його дії згідно із законодавством відповідають батьки. Відносно матері правоохоронці склали протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП.

Розгляд справи відбувся 9 березня. Жінка до суду не з’явилася, проте подала письмову заяву, у якій повністю визнала свою провину в ухиленні від виховання сина.

Вивчивши матеріали справи, суд визнав мешканку Володимира винною та призначив їй адміністративне стягнення: штраф: 850 гривень (сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та судовий збір: 665,60 гривень.

