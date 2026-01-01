У Володимирі оштрафували матір підлітка, який пошкодив двері Успенського собору





Про це повідомляє



нцидент стався 21 лютого 2026 року близько 20:15. Як встановив суд, неповнолітній хлопець 2010 року народження, перебуваючи на території собору у Володимирі, вчинив дії, що кваліфікуються як дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП), а саме пошкодив секцію дверей.



Оскільки підлітку на момент вчинення правопорушення виповнилося 15 років, за його дії згідно із законодавством відповідають батьки. Відносно матері правоохоронці склали протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП.



Розгляд справи відбувся 9 березня. Жінка до суду не з’явилася, проте подала письмову заяву, у якій повністю визнала свою провину в ухиленні від виховання сина.



Вивчивши матеріали справи, суд визнав мешканку Володимира винною та призначив їй адміністративне стягнення: штраф: 850 гривень (сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та судовий збір: 665,60 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію