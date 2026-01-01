На Волині обрали голову районного суду

Олег Павлусь, який і до цього очолював установу. Таке рішення ухвалили збори суддів 19 березня 2026 року за результатами таємного голосування.



Про це



Олег Павлусь призначений суддею Любомльського районного суду указом президента у 2013 році. П’ятирічний термін повноважень збіг у 2018-ому. Відтоді Олег Павлусь проходив кваліфікаційне оцінювання і не здійснював судочинства. У 2019-ому Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала його таким, що відповідає займаній посаді, попри наявність негативного висновку Громадської ради доброчесності. Судді закидали недекларування квартири в Луцьку, яка на той час на праві співвласності належала дружині і права користування двома автівками, на які він видавав довіреності стороннім особам.



У лютому 2022 року Президент України призначив Олега Павлуся суддею безстроково. А в березні 2023-го його обрали головою Любомльського районного суду терміном на три роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію