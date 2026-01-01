Замість проби Манту: з квітня Україна переходить на нові методи виявлення туберкульозу





Про це під час брифінгу з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта, передає кореспондент



"Зараз Україна широко впроваджує нові методи діагностики туберкульозу. Так званий тест вивільнення гама-інтерферону (ТВГІ) дозволяє виявляти туберкульоз, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше, аніж це було раніше. З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективні у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня місяця ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України", - сказав Курпіта.



Він додав, що сучасне обладнання GeneXpert уже дозволяє діагностувати туберкульоз, зокрема його лікарсько-стійкі форми, протягом чотирьох годин.



Своєю чергою керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка повідомив про впровадження нових підходів до лікування. Тепер курс терапії триває 6-9 місяців замість колишніх півтора року. Завдяки цьому показник одужання зріс із 50% (у 2017 році) до 72-75%. При цьому 70% пацієнтів лікуються амбулаторно.



Окрім цього, пацієнти з туберкульозом отримують медико-соціальний супровід.



"Людині допомагають приймати щодня таблетки, нагадуючи їй про це, надаючи підтримку, допомагаючи, наприклад, відновити документи, якщо це внутрішньо переміщені особи. І таким чином у нас 67% людей з туберкульозом отримують таку підтримку як з боку держави, так і з боку міжнародних донорів", - сказав Курпіта.



Як нагадав Заїка, лікування і діагностика туберкульозу є безкоштовними. Також із 1 січня оновлено Національний календар щеплень, і відтепер вакцинацію від туберкульозу в пологовому будинку проводять у перший день життя дитини, а не через 3-5 днів, як було раніше.

