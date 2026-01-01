На Волині під час лісозаготівельних робіт на чоловіка впало дерево: потерпілий у тяжкому стані





Подія трапилася пізно ввечері 6-го березня 2026 року. Близько 23:28 годин до чергової частини відділення поліції №1 міста Любомль надійшло повідомлення з приймального відділення Любомльського ТМО. Медики повідомили про госпіталізацію чоловіка, на якого під час роботи в лісі впало дерево.



За попередньою інформацією, нещасний випадок стався того ж дня у кварталі 657 (виділ 39) Замлинського лісництва Любомльського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України».



Внаслідок пригоди чоловік отримав важкі тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у нього: політравму, багатовідламковий перелом грудини, перелом ребра зліва.



Наступного дня, 7-го березня, під час огляду місця події (поблизу будинку №83 на вулиці Миру в селі Штунь Ковельського району) правоохоронці виявили та вилучили бензопилу. Інструмент, який перебуває на балансі ДП «Любомльський лісгосп», постановою слідчого визнали речовим доказом у справі.



Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин події та перевірки дотримання правил техніки безпеки під час проведення лісозаготівельних робіт.

Про це журналісти інтернет-видання «БУГ» дізналися з ухвали Любомльського районного суду.

