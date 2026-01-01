У Луцьку на Кравчука з шостого поверху випав чоловік: він загинув

У Луцьку на Кравчука з шостого поверху випав чоловік: він загинув
Трагедія трапилася вчора, 24 березня, ввечері на вулиці Кравчука у Луцьку.

Зі слів очевидців, чоловік випав із шостого поверху. Від отриманих травм він загинув.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та медики.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до швидкої надійшов о 21:37.

Парамедики по приїзду констатували біологічну смерть.

Загиблому було близько 40 років.

