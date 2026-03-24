Угорські спецслужби катували затриманих і брехали, що Україна від них відмовилася, - інкасатор Ощадбанку

Геннадій Кузнєцов заявив про побиття, введення невідомих ін’єкцій на інші злочинні дії угорських спецслужб щодо українських інкасаторів, яких угорська сторона затримала на початку березня.



Про це пише



На пресконференції Кузнєцов розповів, що його команда виконувала плановий міжнародний рейс із Відня, де отримала вантаж у Raiffeisen Bank. Австрійська митниця належним чином оформила та замитнила цінності, а маршрут через Угорщину був лише транзитним і заздалегідь погодженим із угорською митною службою на пункті пропуску Захонь.



Попри дотримання всіх процедур та постійний контроль з боку Ощадбанку, на окружній дорозі Будапешта українські автомобілі зупинила поліція.



Інкасатор розповів, що замість звичайної перевірки документів на заправці відбулося силове захоплення: два броньовики антитерористичного центру заблокували українців. Спецпризначенці діяли жорстко — вдягнули людям кайданки та мішки на голови без жодних пояснень. Затриманих розвели в різні машини та доставили до приміщення антитерористичного центру в Будапешті, де понад добу тримали в окремих кімнатах під психологічним та фізичним тиском.



Під час допитів угорська сторона ігнорувала прохання про консульську допомогу, заявляючи, що Україна нібито відмовилася від своїх громадян. До Кузнєцова застосували медичний вплив: після відмови свідчити в кайданках йому примусово зробили кілька ін'єкцій невідомих препаратів, від яких чоловіку стало зле.



"Було це примусово.. Коли команда інкасаторів повернулася на територію України, всі члени команди пройшли судово-медичну експертизу. Під час цієї експертизи було встановлено наявність певних речовин. Зараз, як сказав адвокат, йде слідство. ми, на жаль, не можемо розголошувати більш детальну інформацію, але судово-медична експертиза підтвердила наявність певних речовин. Мені пояснили (угорські спецслужби – Ред.), що брали кров на аналіз", - сказав інкасатор.



Решта затриманих також зазнали побиття і морального тиску. Хоча перевірка легальності вантажу через митну базу ЄС займає кілька хвилин, угорські органи цим не цікавилися, запевнив інскасатор Ощадбанку.



«Вивозили мене на кордон два рази. Спочатку вивезли з палати в автомобілі швидкої допомоги, довезли до паркану, через 20 хвилин вернули назад, сказали: Україна від вас відмовляється, Геннадій Іванович, так що ми з вами продовжимо працювати далі. Через приблизно 40 хвилин був другий виїзд. На кордоні знову ж процедури проходили виключно формально. перекладачі були на російській мові, на наші зауваження ніхто не реагував. робили якісь документи, які нам не зрозумілі. З урахуванням того, що інкасатори були в кайданках, просто ці документи вкладали їм в кишені і потім вже повели на територію України», - повідомив Кузнєцов.



Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.



Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.



Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.



Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".



Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.



Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.



Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.



Тим часом Ощадбанк заявив, що поки не буде ввозити в Україну готівку з-за кордону.



На інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині відреагували європарламентарі: 35 євродепутатів звернулися до Єврокомісії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію