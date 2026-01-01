Луцька лікарка розповіла, коли після появи синців на тілі треба бігти в лікарню
Сьогодні, 07:32
Кожен стикався із появою синців на тілі – цього процесу не уникнути. Проте часом вони можуть свідчити про серйозні проблеми в організмі. Як зрозуміти, що хвилюватись не варто, а коли треба бігти до лікаря розповіла луцька флебологиня Катерина Редько.
Про це повідомляє видання "Конкурент".
За її словами, до флеболога із таким запитом звертаються доволі часто. Проте, якщо вони виникають часто, у великій кількості або «ніби самі по собі» – це вже привід задуматись.
Що таке синець?
Синець – це обмежене скупчення крові, яка вийшла з ушкодженої судини в тканини.
Найпоширеніші причини появи синців:
побутові мікротравми (найчастіше);
зниження еластичності судин з віком;
прийом антиагрегантів або антикоагулянтів;
дефіцит вітаміну С;
порушення з боку системи згортання крові;
тромбоцитарні порушення (тромбоцитопенія, хвороба фон Віллебранда, хвороба Гланцмана, синдром Бернара-Сульє, синдром Віскотта-Олдріча);
порушення факторів коагуляції (гемофілія, дефіцит вітаміну К).
Що найчастіше є причиною появи синців?
У більшості випадків – це звичайні мікротравми. За словами лікарки, таке особливо простежується у жінок: судини часто більш крихкі через генетичні та гормональні особливості. При цьому вона наголошує, що не кожен синець – це патологія.
Коли потрібно звернутись до лікаря?
Консультація лікаря потрібна якщо синці:
з’являються без травм;
виникають на слизовій рота;
супроводжуються частими носовими кровотечами;
є дуже рясні менструації;
з’являються великі гематоми без причини;
спостерігаються значні кровотечі після незначних процедур (наприклад, видалення зуба).
Цей текст має винятково інформаційний характер і не призначений для встановлення діагнозів або самостійного лікування.
