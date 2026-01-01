Луцька лікарка розповіла, коли після появи синців на тілі треба бігти в лікарню

Катерина Редько.



Про це повідомляє видання



За її словами, до флеболога із таким запитом звертаються доволі часто. Проте, якщо вони виникають часто, у великій кількості або «ніби самі по собі» – це вже привід задуматись.



Що таке синець?

Синець – це обмежене скупчення крові, яка вийшла з ушкодженої судини в тканини.



Найпоширеніші причини появи синців:



побутові мікротравми (найчастіше);

зниження еластичності судин з віком;

прийом антиагрегантів або антикоагулянтів;

дефіцит вітаміну С;

порушення з боку системи згортання крові;

тромбоцитарні порушення (тромбоцитопенія, хвороба фон Віллебранда, хвороба Гланцмана, синдром Бернара-Сульє, синдром Віскотта-Олдріча);

порушення факторів коагуляції (гемофілія, дефіцит вітаміну К).



Що найчастіше є причиною появи синців?



У більшості випадків – це звичайні мікротравми. За словами лікарки, таке особливо простежується у жінок: судини часто більш крихкі через генетичні та гормональні особливості. При цьому вона наголошує, що не кожен синець – це патологія.



Коли потрібно звернутись до лікаря?

Консультація лікаря потрібна якщо синці:



з’являються без травм;

виникають на слизовій рота;

супроводжуються частими носовими кровотечами;

є дуже рясні менструації;

з’являються великі гематоми без причини;

спостерігаються значні кровотечі після незначних процедур (наприклад, видалення зуба).

Цей текст має винятково інформаційний характер і не призначений для встановлення діагнозів або самостійного лікування.

