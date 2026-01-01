Мотиваційні листи при вступі до університету тепер не потрібні

Міністерство освіти і науки відмовилось від подання вступниками мотиваційних листів при вступі до вишів на бакалаврат і в магістратуру.

Відмова від мотиваційних листів викликана тим, що вони фактично перестали бути інструментом відбору й часто писалися за допомогою комерційних авторів або штучного інтелекту, - йдеться на платформі Освіта ua.

У 2026 році мотиваційний лист не є обов'язковим документом для подання заяви про вступ і не буде враховуватись при розгляді заяв вступників з однаковим конкурсним балом.

Натомість при однакових конкурсних балах заяви вступників впорядковуватимуться послідовно за оцінками при першому, другому, третьому, четвертому предметних коефіцієнтах (від більших до менших) до досягнення впорядкування.

Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мотиваційні листи при вступі до університету тепер не потрібні
Сьогодні, 03:41
На Волині встановили нові камери фіксації порушень ПДР
Сьогодні, 01:15
25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині батьків підлітків, які хуліганили в маршрутці, притягнули до відповідальності
24 березня, 23:30
ГУР знищило пускову установку та ракети «Циркон» у Криму. ВІДЕО
24 березня, 23:19
Медіа
відео
1/8