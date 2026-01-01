Мотиваційні листи при вступі до університету тепер не потрібні





Відмова від мотиваційних листів викликана тим, що вони фактично перестали бути інструментом відбору й часто писалися за допомогою комерційних авторів або штучного інтелекту, - йдеться на платформі



У 2026 році мотиваційний лист не є обов'язковим документом для подання заяви про вступ і не буде враховуватись при розгляді заяв вступників з однаковим конкурсним балом.



Натомість при однакових конкурсних балах заяви вступників впорядковуватимуться послідовно за оцінками при першому, другому, третьому, четвертому предметних коефіцієнтах (від більших до менших) до досягнення впорядкування.

