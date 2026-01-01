На Волині встановили нові камери фіксації порушень ПДР

На території Волинської області встановили нові камери, які фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.Про це повідомили у Затурцівській громаді."Продовжуємо заходи для створення безпеки на території громади та здійснення контролю за можливими правопорушеннями. Станом на сьогодні на автодорозі Н-22 у селі Війниця обладнано дві камери: одна здійснює спостереження за проїжджою частиною, друга — фіксація номерних знаків. Камери працюють та, сподіваємось, що вони допоможуть контролювати правопорядок на дорогах", - йдеться у дописі на сторінці громади.Заходи відбувалися у взаємодії із Володимирським районним відділом поліції, сектором поліцейської діяльності селища Локачі та поліцейським офіцером Затурцівської громадиКрім цього у громаді повідомили, що найближчим часом планують встановити камеру фіксації номерних знаків у Затурцях.