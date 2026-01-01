На Волині встановили нові камери фіксації порушень ПДР

На території Волинської області встановили нові камери, які фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

"Продовжуємо заходи для створення безпеки на території громади та здійснення контролю за можливими правопорушеннями. Станом на сьогодні на автодорозі Н-22 у селі Війниця обладнано дві камери: одна здійснює спостереження за проїжджою частиною, друга — фіксація номерних знаків. Камери працюють та, сподіваємось, що вони допоможуть контролювати правопорядок на дорогах", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Заходи відбувалися у взаємодії із Володимирським районним відділом поліції, сектором поліцейської діяльності селища Локачі та поліцейським офіцером Затурцівської громади Богданом Скучинським.

Крім цього у громаді повідомили, що найближчим часом планують встановити камеру фіксації номерних знаків у Затурцях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Затурцівська громада, камери фіксації порушення ПДР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8