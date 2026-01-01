На Волині встановили нові камери фіксації порушень ПДР
Сьогодні, 01:15
На території Волинської області встановили нові камери, які фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
"Продовжуємо заходи для створення безпеки на території громади та здійснення контролю за можливими правопорушеннями. Станом на сьогодні на автодорозі Н-22 у селі Війниця обладнано дві камери: одна здійснює спостереження за проїжджою частиною, друга — фіксація номерних знаків. Камери працюють та, сподіваємось, що вони допоможуть контролювати правопорядок на дорогах", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Заходи відбувалися у взаємодії із Володимирським районним відділом поліції, сектором поліцейської діяльності селища Локачі та поліцейським офіцером Затурцівської громади Богданом Скучинським.
Крім цього у громаді повідомили, що найближчим часом планують встановити камеру фіксації номерних знаків у Затурцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
"Продовжуємо заходи для створення безпеки на території громади та здійснення контролю за можливими правопорушеннями. Станом на сьогодні на автодорозі Н-22 у селі Війниця обладнано дві камери: одна здійснює спостереження за проїжджою частиною, друга — фіксація номерних знаків. Камери працюють та, сподіваємось, що вони допоможуть контролювати правопорядок на дорогах", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Заходи відбувалися у взаємодії із Володимирським районним відділом поліції, сектором поліцейської діяльності селища Локачі та поліцейським офіцером Затурцівської громади Богданом Скучинським.
Крім цього у громаді повідомили, що найближчим часом планують встановити камеру фіксації номерних знаків у Затурцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині встановили нові камери фіксації порушень ПДР
Сьогодні, 01:15
25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині батьків підлітків, які хуліганили в маршрутці, притягнули до відповідальності
24 березня, 23:30
ГУР знищило пускову установку та ракети «Циркон» у Криму. ВІДЕО
24 березня, 23:19
У Луцьку новобранці-прикордонники присягнули на вірність України. ФОТО
24 березня, 22:38