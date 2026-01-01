У річках волинського нацпарку зафіксували низький рівень води. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Навіть після сніжної зими водність річкових систем Шацького національного природного парк залишається недостатньою.
Про це повідомили на сторінці Шацького НПП.
До Всесвітнього дня водних ресурсів працівники Шацького національного природного парку спільно з представниками Регіонального офісу водних ресурсів, метеостанції "Світязь" та інших природоохоронних організацій, викладачами і студентами Шацького фахового лісового коледжу імені Валентина Сулька провели польові обстеження Прип’яті та її притоки — річки Тенетиска.
За результатами польових спостережень відзначено низький рівень водності на окремих ділянках, зокрема зменшення площі водного дзеркала, слабку наповненість русел та нестабільний рівневий режим.
Саме тому ключовим є комплекс заходів для підтримання природних болотних і заплавних систем, які виконують роль акумуляторів і регуляторів води в басейні.
"Вода потребує не лише уваги — вона потребує реальних дій: збереження, відновлення та відповідального ставлення до кожного водного об’єкта", - йдеться у дописі на сторінці нацпарку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мотиваційні листи при вступі до університету тепер не потрібні
Сьогодні, 03:41
На Волині встановили нові камери фіксації порушень ПДР
Сьогодні, 01:15
25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині батьків підлітків, які хуліганили в маршрутці, притягнули до відповідальності
24 березня, 23:30