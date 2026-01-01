На волинському пункті пропуску працюватиме «єЧерга» для автобусів
Сьогодні, 08:25
Міністерство розвитку громад та територій України продовжує масштабування слотування для автобусів в системі єЧерга на пункти пропуску. Система діятиме на волинському пункті пропуску.
Йдеться про бронювання конкретного часу перетину кордону для автобусів, - повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій.
Запис у слотовану чергу дозволяє уникнути тривалого очікування перед пунктами пропуску та забезпечує передбачуваний і комфортний перетин кордону для пасажирів.
З 21 квітня слотування буде запроваджено ще на двох пунктах пропуску:
«Устилуг – Зосін» на кордоні з Польщею
«Сокиряни – Окниця» на кордоні з Молдовою
Запис у «слотовану» чергу під назвою «За розкладом» буде відкритий о 09:00 20 квітня, а рух за відповідними слотами розпочнеться о 09:00 21 квітня.
Про впровадження повідомляємо завчасно, за місяць до старту, щоб перевізники могли завчасно планувати свою роботу.
Запис на конкретний слот доступний як для регулярних, так і для нерегулярних автобусних перевезень. Регулярні перевізники можуть бронювати час відповідно до затвердженого розкладу руху, тоді як нерегулярні рейси – обирати доступні вільні часові слоти.
Розширення слотування є частиною системної реформи міжнародних автобусних перевезень, що реалізується на основі аналізу досвіду пасажирів. За результатами нещодавнього дослідження, саме тривале очікування на кордоні залишається ключовою проблемою для пасажирів, тоді як 70% опитаних підтримують впровадження електронної черги як ефективного інструменту покращення якості перевезень.
Водночас дослідження демонструє позитивну динаміку: середній час очікування та перетину кордону вже скоротився, а рівень задоволеності поїздками зріс до 82%. Подальше масштабування єЧерги та впровадження слотування є відповіддю на запит пасажирів на передбачуваність, комфорт і скорочення часу в дорозі.
Наразі слотування вже працює на більшості пунктів пропуску для автобусів, а саме на 25 пунктах пропуску. Після впровадження оновлення “неслотованих” пунктів, тобто там де діє “динамічна” черга, залишиться 3.
Вибір редактора
Останні новини
Угорські спецслужби катували затриманих і брехали, що Україна від них відмовилася, - інкасатор Ощадбанку
Сьогодні, 09:05
На волинському пункті пропуску працюватиме «єЧерга» для автобусів
Сьогодні, 08:25