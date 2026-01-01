На волинському пункті пропуску працюватиме «єЧерга» для автобусів

Міністерство розвитку громад та територій України продовжує масштабування слотування для автобусів в системі єЧерга на пункти пропуску. Система діятиме на волинському пункті пропуску.

Йдеться про бронювання конкретного часу перетину кордону для автобусів, - повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій.

Запис у слотовану чергу дозволяє уникнути тривалого очікування перед пунктами пропуску та забезпечує передбачуваний і комфортний перетин кордону для пасажирів.

З 21 квітня слотування буде запроваджено ще на двох пунктах пропуску:

«Устилуг – Зосін» на кордоні з Польщею
«Сокиряни – Окниця» на кордоні з Молдовою

Запис у «слотовану» чергу під назвою «За розкладом» буде відкритий о 09:00 20 квітня, а рух за відповідними слотами розпочнеться о 09:00 21 квітня.

Про впровадження повідомляємо завчасно, за місяць до старту, щоб перевізники могли завчасно планувати свою роботу.

Запис на конкретний слот доступний як для регулярних, так і для нерегулярних автобусних перевезень. Регулярні перевізники можуть бронювати час відповідно до затвердженого розкладу руху, тоді як нерегулярні рейси – обирати доступні вільні часові слоти.

Розширення слотування є частиною системної реформи міжнародних автобусних перевезень, що реалізується на основі аналізу досвіду пасажирів. За результатами нещодавнього дослідження, саме тривале очікування на кордоні залишається ключовою проблемою для пасажирів, тоді як 70% опитаних підтримують впровадження електронної черги як ефективного інструменту покращення якості перевезень.

Водночас дослідження демонструє позитивну динаміку: середній час очікування та перетину кордону вже скоротився, а рівень задоволеності поїздками зріс до 82%. Подальше масштабування єЧерги та впровадження слотування є відповіддю на запит пасажирів на передбачуваність, комфорт і скорочення часу в дорозі.

Наразі слотування вже працює на більшості пунктів пропуску для автобусів, а саме на 25 пунктах пропуску. Після впровадження оновлення “неслотованих” пунктів, тобто там де діє “динамічна” черга, залишиться 3.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Устилуг-Зосин, пункт пропуску, єЧерга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
