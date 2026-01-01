На Волині батьків підлітків, які хуліганили в маршрутці, притягнули до відповідальності

Волинські правоохоронці встановили та притягнули до адміністративної відповідальності батьків підлітків, які порушували громадський порядок.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.Учора соціальними мережами ширилося відео: група неповнолітніх демонструє неввічливу поведінку у маршрутному транспорті — гучна музика, ігнорування зауважень пасажирів, агресивні або недоречні жести.Інспектор служби освітньої безпеки впізнав учнів ліцею, де він несе службу, і підлітків разом із батьками запросили на розмову.З 13-річними юнаками провели профілактичну бесіду. Пояснили, що навіть, здавалося б, “жартівливі” вчинки можуть мати серйозні наслідки і тягнуть за собою відповідальність.На батьків поліцейський спільно з працівником ювенальної превенції склали адміністративні матеріали за ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП.Закликаємо батьків більше спілкуватися зі своїми дітьми, пояснювати важливість поваги до інших людей та правил поведінки в суспільстві. Саме з простих розмов формується відповідальність і розуміння того, що правильно.