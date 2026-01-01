ГУР знищило пускову установку та ракети «Циркон» у Криму. ВІДЕО

У Головному управлінні розвідки заявили про успішну операцію зі знищення пускової установиу гіперзвукових ракет “Циркон” у Криму.Ексклюзивне відео від воєнної розвідки опублікували на сторінці ГУР.У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили у Криму колону пускових установок “бастіон-м”, яка рухалась до позицій.Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети “циркон”, ще один “бастіон” зазнав ушкоджень.Вбито та поранено сімох окупантів.Армія держави-агресора застосовує ракети “Циркон” зі складу комплексу “Бастіон” передусім для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей.Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано.ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.