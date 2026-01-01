ГУР знищило пускову установку та ракети «Циркон» у Криму. ВІДЕО
24 березня, 23:19
У Головному управлінні розвідки заявили про успішну операцію зі знищення пускової установиу гіперзвукових ракет “Циркон” у Криму.
Ексклюзивне відео від воєнної розвідки опублікували на сторінці ГУР.
У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили у Криму колону пускових установок “бастіон-м”, яка рухалась до позицій.
Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети “циркон”, ще один “бастіон” зазнав ушкоджень.
Вбито та поранено сімох окупантів.
Армія держави-агресора застосовує ракети “Циркон” зі складу комплексу “Бастіон” передусім для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей.
Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано.
ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
