Підтвердили загибель на Курщині воїна з Волині Максима Мурашка

Ківерці знову вмиваються сльозами. Війна забрала життя ще одного молодого, талановитого та відважного чоловіка —Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради.Максим народився у селі Старий Чарторийськ, навчався у Ківерцівській школі № 3, а згодом здобув вищу освіту в Луцькому державному політехнічному університеті за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка». До повномасштабного вторгнення він працював на місцевих підприємствах, був знаним механіком та слюсарем. Його пам'ятають як надзвичайно працьовиту та світлу людину.У свої 25 років він назавжди став до лав Небесного Війська. Старший матрос Максим Мурашко загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Зелений Шлях Курської області рф. Автомобіль, у якому перебував наш захисник, потрапив на вороже мінне загородження.У загиблого Героя лишилася матір Любов Василівна, батько Сергій Олексійович та сестра Катерина.Про дату, час та маршрут чину похорону буде повідомлено згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.