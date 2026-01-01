Підтвердили загибель на Курщині воїна з Волині Максима Мурашка
Сьогодні, 21:40
Ківерці знову вмиваються сльозами. Війна забрала життя ще одного молодого, талановитого та відважного чоловіка — Максима Мурашка.
Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради.
Максим народився у селі Старий Чарторийськ, навчався у Ківерцівській школі № 3, а згодом здобув вищу освіту в Луцькому державному політехнічному університеті за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка». До повномасштабного вторгнення він працював на місцевих підприємствах, був знаним механіком та слюсарем. Його пам'ятають як надзвичайно працьовиту та світлу людину.
У свої 25 років він назавжди став до лав Небесного Війська. Старший матрос Максим Мурашко загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Зелений Шлях Курської області рф. Автомобіль, у якому перебував наш захисник, потрапив на вороже мінне загородження.
У загиблого Героя лишилася матір Любов Василівна, батько Сергій Олексійович та сестра Катерина.
Про дату, час та маршрут чину похорону буде повідомлено згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
