Підтвердили загибель на Курщині воїна з Волині Максима Мурашка
Ківерці знову вмиваються сльозами. Війна забрала життя ще одного молодого, талановитого та відважного чоловіка — Максима Мурашка.

Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради.

Максим народився у селі Старий Чарторийськ, навчався у Ківерцівській школі № 3, а згодом здобув вищу освіту в Луцькому державному політехнічному університеті за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка». До повномасштабного вторгнення він працював на місцевих підприємствах, був знаним механіком та слюсарем. Його пам'ятають як надзвичайно працьовиту та світлу людину.

У свої 25 років він назавжди став до лав Небесного Війська. Старший матрос Максим Мурашко загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Зелений Шлях Курської області рф. Автомобіль, у якому перебував наш захисник, потрапив на вороже мінне загородження.

У загиблого Героя лишилася матір Любов Василівна, батько Сергій Олексійович та сестра Катерина.

Про дату, час та маршрут чину похорону буде повідомлено згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

