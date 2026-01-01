На Волині після підпалу сухої трави горіло 1,5 гектара берега, палійку спіймали. ФОТО
Сьогодні, 21:15
В Олицькій громаді виявили винуватицю пожежі сухостою.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
24 березня, о 15:17 на лінію «101» надійшло повідомлення про загорання сухої трави у селі Хром’яків Олицької громади.
Рятувальники з Луцька ліквідували займання о 16:52 на площі 1,5 га за допомогою підручних засобів пожежогасіння. На місці події виявлено громадянку 1992 р. н., яка здійснила підпал сухостою. На неї складено постанову за ст. 77-1 КУпАП.
Як відомо, спалювання сухої рослинності суворо заборонено.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
24 березня, о 15:17 на лінію «101» надійшло повідомлення про загорання сухої трави у селі Хром’яків Олицької громади.
Рятувальники з Луцька ліквідували займання о 16:52 на площі 1,5 га за допомогою підручних засобів пожежогасіння. На місці події виявлено громадянку 1992 р. н., яка здійснила підпал сухостою. На неї складено постанову за ст. 77-1 КУпАП.
Як відомо, спалювання сухої рослинності суворо заборонено.
