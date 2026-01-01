У Луцьку новобранці-прикордонники присягнули на вірність України. ФОТО

У Луцьку рекрути Волинського прикордонного загону урочисто склали військову присягу та пообіцяли вірно й віддано служити Українському народові.

Про це повідомили на сторінці Захіного регіонального управління Держприкордонслужби.

До солдатів із настановами та побажаннями легкої служби й якнайшвидшої перемоги звернувся офіцер військової частини. Незабаром новоспечені прикордонники вирушають на курс базової військової підготовки.
Серед тих, хто присягнув, двоє 39-річних жителів Луцька: Віталій та Олександр. Їх обох мобілізували в один день, і вони обидва обрали службу саме в ДПСУ, адже тут мають друзів і побратимів, які вже тривалий час служать. До мобілізації Віталій працював супервайзером в одній із місцевих фірм, а Олександр був ФОПом.
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну чоловіки займалися волонтерською діяльністю та допомагали Силам оборони України. Тож розуміли, що рано чи пізно доведеться одягти військовий однострій і стати на захист держави та народу від російської агресії. За їхніми словами, обом хотілося б служити у тилових частинах, але вони усвідомлюють, що й у бойових підрозділах хтось має давати відсіч ворогу на лінії зіткнення.
Якщо ж ви також бажаєте служити на білоруському чи польському кордоні в межах Волині та мати можливість самостійно обрати підрозділ і посаду, звертайтеся до відділу рекрутингу Волинського прикордонного загону.

Чекаємо вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6, або телефонуйте за номером: +380 96 905 1301.

