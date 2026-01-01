«Не дорікайте тим, хто збиває денно і нощно»: Мадяр відповів Садовому, чому дрони долетіли до Львова

Роберт Бровді (позивний — Мадяр) відповів на нарікання міського голови Львова Андрія Садового щодо ефективності захисту міста від російських дронів і закликав уникати зауважень на адресу військових.



Про це Мадяр написав у соцмережах, повідомляє



Командувач Сил безпілотних систем зазначив, що з 556-ти безпілотників, які росія запустила 24 березня, досягли цілі — 15 «шахедів». Він наголосив, що це лише 3% від загальної кількості.



«Такого навіть розміру ральця у мерії не існує, от без жартів — не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воїнів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати. Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно. Бережіть людей, менше лясів. А ми працюватимемо у небі», — наголосив Мадяр.



Бровді додав, що від початку року не було жодної доби, аби рф не запускала по Україні дрони, а бувають дні, коли їхня кількість перевищує 400–500 одиниць. Та навіть у таких умовах військові сили знищують переважну більшість цілей.



Він закликав Садового припинити риторику «покупця, який виставляє рекламацію» й уникати зауважень на адресу військових, які захищають від російських атак.



«А насправді чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова? Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця — “маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…” — припиніть, зробіть ласку», — додав командувач СБС.



Що сказав Садовий?



Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що має «дуже багато запитань» після масованої російської атаки по місту, через яку постраждали десятки людей. Оскільки, за його словами, Львів постійно купує антидронові системи.



«У мене є дуже багато запитань до всіх. Тому що ми, як місто, щодня купуємо дрони, купуємо антидронові системи. Купуємо все, що нас просять, і передаємо. Ми левову долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Тому, думаю, що питань є багато до всіх. Моя задача зараз — рятувати людей, щоб вони мали де переночувати, а в лікарнях надали якісну допомогу. Це ми зробимо», — сказав Садовий.



Більше про атаку



З 9:00 і до вечора 24 березня війська рф запустили по Україні 556 ударних БпЛА. Якщо рахувати з нічною атакою, кількість безпілотників, запущених за добу, сягає рекордних 982.



У Львові війська рф поцілили по центру, пошкодивши памʼятку архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря — а також низку будинків і квартир.



У Сихівському районі пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини — там було одразу два влучання. У будинку з понад 350 мешканців нині немає газу й електропостачання.



Минулося без загиблих, але в лікарнях Львова перебувають 26 постраждалих. Загалом у Львівській області постраждали 32 людини.

