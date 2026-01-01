«Людина, на яку рівнялися»: у Луцьку попрощалися з Всеволодом Грабчевим. ВІДЕО

Віталій Заремба

Олена Палагута

Ростислав Войтюк

24 березня до будинку панахиди у Луцьку прийшли рідні, друзі, колеги та знайомі, аби попрощатися з батьком, дідусем, наставником і знаним волинським управлінцемСерце громадського діяча перестало битися 22 березня. Йому було 88 років.Значну частину свого життя Всеволод Грабчев присвятив роботі на керівних посадах у виконавчих органах влади в Маневицькому та Ківерцівському районах. Також працював в обласній владі — був помічником першого заступника голови ОДА, а згодом радником голови.Рідні згадують його як голову роду та моральний авторитет, до якого зверталися за порадою і на якого рівнялися. Попри поважний вік, він залишався сучасним і підтримував близьких.Голова наглядової ради СГТОВ «Романів»наголошує, що Всеволод Грабчев поєднував у собі риси, які рідко зустрічаються разом:Він також підкреслює, що за зовні скромною посадою стояв величезний обсяг роботи:Тривалий час Всеволод Грабчев працював у команді фонду, був помічником народного депутата та опікувався проблемами виборчого округу.згадує, що співпрацювала з ним із 2002 року:Особливо, каже вона, він переймався долею дітей:Колеги зазначають, що він працював для людей до останнього і навіть свій 80-річний ювілей зустрів на робочому місці.Директор Волинського обласного навчального центру підготовки кадрів АПКпідкреслює його принциповість і людяність:Він додає, що Грабчев навчав не лише управлінню, а й ставленню до людей:У пам’яті тих, хто його знав, Всеволод Грабчев залишиться людиною честі, яка жила скромно, справедливо та за християнськими цінностями.Поховали Всеволода Грабчева на міському кладовищі у Ківерцях.