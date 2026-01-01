«Людина, на яку рівнялися»: у Луцьку попрощалися з Всеволодом Грабчевим. ВІДЕО
Сьогодні, 11:31
24 березня до будинку панахиди у Луцьку прийшли рідні, друзі, колеги та знайомі, аби попрощатися з батьком, дідусем, наставником і знаним волинським управлінцем Всеволодом Грабчевим.
Серце громадського діяча перестало битися 22 березня. Йому було 88 років.
Значну частину свого життя Всеволод Грабчев присвятив роботі на керівних посадах у виконавчих органах влади в Маневицькому та Ківерцівському районах. Також працював в обласній владі — був помічником першого заступника голови ОДА, а згодом радником голови.
Рідні згадують його як голову роду та моральний авторитет, до якого зверталися за порадою і на якого рівнялися. Попри поважний вік, він залишався сучасним і підтримував близьких.
Голова наглядової ради СГТОВ «Романів» Віталій Заремба наголошує, що Всеволод Грабчев поєднував у собі риси, які рідко зустрічаються разом:
«Зараз таких людей не роблять. Він був уособленням, з однієї сторони, доброти, щирості, ввічливості, а з другої — принциповості, а в окремих випадках навіть і жорсткості. Те, як це в ньому уживалося — я сам дивувався. І дуже багато чому в нього навчився».
Він також підкреслює, що за зовні скромною посадою стояв величезний обсяг роботи:
«Це посада називалась “помічник”, але обов’язків і завдань було більш ніж достатньо. За його плечима була дуже серйозна управлінська школа».
Тривалий час Всеволод Грабчев працював у команді фонду «Волинська родина» імені Ігоря Єремеєва, був помічником народного депутата та опікувався проблемами виборчого округу.
Олена Палагута згадує, що співпрацювала з ним із 2002 року:
«Він дуже відповідально й професійно підходив до вирішення всіх проблем, які стосувалися округу. Дуже чуйна і дуже глибока людина».
Особливо, каже вона, він переймався долею дітей:
«Округ був непростий — чорнобильська зона, багато дітей потребували допомоги. Він знав практично всіх поіменно».
Колеги зазначають, що він працював для людей до останнього і навіть свій 80-річний ювілей зустрів на робочому місці.
Директор Волинського обласного навчального центру підготовки кадрів АПК Ростислав Войтюк підкреслює його принциповість і людяність:
«Якщо людина давала пораду — вона повинна нести відповідальність. І він був із тих керівників: якщо давав пораду — ніс за це відповідальність».
Він додає, що Грабчев навчав не лише управлінню, а й ставленню до людей:
«У нього все було на душевному рівні. Він навчав нас людяності — не грошовій, а справжній. І сьогодні це надзвичайно важливо».
У пам’яті тих, хто його знав, Всеволод Грабчев залишиться людиною честі, яка жила скромно, справедливо та за християнськими цінностями.
Поховали Всеволода Грабчева на міському кладовищі у Ківерцях.
Друзі та колеги висловлюють щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять...
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
