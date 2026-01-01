Підтвердили загибель на війні волинянина Сергія Кокохи
Сьогодні, 21:41
На Волинь у Колодяжненську громаду надійшла тривожна звістка, яка підтвердила загибель на війні оборонця.
Про це повідомили на сторінці Колодяжненської громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада отримала офіційне підтвердження загибелі Захисника України Сергія Петровича Кокохи, 1983 року народження, жителя с. Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше — солдат, стрілець 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу 3 штурмової роти військової частини А3488 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові", - йдеться у дописі.
У зв'язку з підтвердженням загибелі Захисника у громаді оголошено триденну жалобу.
Про дату, час та місце зустрічі полеглого Героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Іформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Колодяжненської громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада отримала офіційне підтвердження загибелі Захисника України Сергія Петровича Кокохи, 1983 року народження, жителя с. Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше — солдат, стрілець 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу 3 штурмової роти військової частини А3488 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові", - йдеться у дописі.
У зв'язку з підтвердженням загибелі Захисника у громаді оголошено триденну жалобу.
Про дату, час та місце зустрічі полеглого Героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Іформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині намолотили понад 530 тонн збіжжя
Сьогодні, 22:34
Підтвердили загибель на війні волинянина Сергія Кокохи
Сьогодні, 21:41
Андрій Разумовський більше не керує «Інвестором»: стало відомо, кому дістався бізнес
Сьогодні, 20:47
Не дочекався звістки: помер ветеран з Волині Ігор Пашкевич, син якого зник безвісти зник на війні
Сьогодні, 20:36
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 31 липня
Сьогодні, 20:00