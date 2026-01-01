Підтвердили загибель на війні волинянина Сергія Кокохи

На Волинь у Колодяжненську громаду надійшла тривожна звістка, яка підтвердила загибель на війні оборонця.Про це повідомили на сторінці Колодяжненської громади."З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада отримала офіційне підтвердження загибелі Захисника України Сергія Петровича Кокохи, 1983 року народження, жителя с. Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше — солдат, стрілець 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу 3 штурмової роти військової частини А3488 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові", - йдеться у дописі.У зв'язку з підтвердженням загибелі Захисника у громаді оголошено триденну жалобу.Про дату, час та місце зустрічі полеглого Героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково.Колектив Іформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.