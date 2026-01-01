Повернутися після СЗЧ стало простіше: у "Армія+" запустили нову можливість

Військові, які самовільно залишили частину, можуть швидко повернутися на службу через застосунок «Армія+». Сервіс працює для ЗСУ, ДССТ та Нацгвардії й дозволяє самостійно обрати новий підрозділ.Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Міністерство оборони України.Головне нововведення полягає у тому, що військовослужбовцям більше не потрібно проходити через батальйони резерву або особисто звертатися до Військової служби правопорядку (ВСП). Подати електронний рапорт можуть усі бійці, чий факт СЗЧ було офіційно зафіксовано до 12 червня 2026 року.Сповіщення: У розділі «Армія ID» користувача з’явиться повідомлення про зафіксовану відсутність на службі.Оформлення рапорту: У застосунку необхідно перейти за шляхом: Сервіси → Рапорти → «Повернення на службу після СЗЧ».Вибір частини: Військовий обирає підрозділ зі списку доступних у своїй структурі, вказує бажаний напрям служби, описує власний досвід та підписує електронний документ.Зв’язок з підрозділом: Після опрацювання заявки представники обраної частини зв’язуються з військовим для узгодження деталей.Вибуття: Після офіційного погодження у застосунку з’являється статус «У дорозі». З цього моменту військовослужбовець має рівно 5 днів, аби прибути до нового місця служби.У оборонному відомстві наголошують, що скористатися цією можливістю та подати рапорт можна лише у обмежений термін — до 20 вересня 2026 року.Для отримання консультацій чи допомоги із поданням рапорту діє щоденна гаряча лінія Міністерства оборони України за номером 0 800 605 100 (із 09:00 до 20:00).Нагадаємо, для українських військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), в застосунку «Армія+» запровадили спеціальний статус.Також військовослужбовець може проходити лікування як у військовому госпіталі, так і в цивільній лікарні. Командування не має права оголошувати такого військового в СЗЧ.Раніше ми писали, військовий окремої бригади безпілотних систем «Рарог», який брав участь у першому дні протестів проти звільнення ексміністра оборони Михайла Федорова, після повернення до своєї військової частини зіткнувся з тиском і був оголошений таким, що самовільно залишив частину (СЗЧ).