31 липня на Волині: гортаючи календар

Людмила Приймачук (на фото) та ведучий Павло Приймачок.



Також вітаємо з днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям!



Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 липня відзначають день народження журналістка(на фото) та ведучийТакож вітаємо з днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям!Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

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