Хто на Волині заробляє найбільше

В обласному управлінні статистики повідомили, хто з волинян заробляє найбільше. Середні зарплати аграріїв суттєво вищі, ніж педагогівПро це повідомляє газета "Волинь-нова".Протягом січня-червня 2026 року середньомісячна заробітна плата працівників Волинської області відрізнялась в рази в залежності від виду економічної діяльності. Так, якщо у галузі страхування та фінансів середній заробіток становив 45500 гривень, то працівники в галузі мистецтва, спорту та розваг отримували 12048 гривень щомісяця.Середні заробітки в інших галузях: сільське господарство – 29015 грн; освіта – 19686 грн; промисловість – 33230 грн; будівництво - 24948 грн; охорона здоров’я – 19959 грн; державне управління та оборона - 30178 грн.В середньому по всіх галузях - 25 456 грн (зарплата брутто, тобто, до сплати податків і внесків - РЕД.), інформує обласне статуправління.