На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Бондарук

На Волинь надійшла страшна звістка про загибель на Донеччині воїна-краянина.Про це повідомили у Локачинській селищній раді."Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в Донецькій області, будучи вірним Військовій присязі, даній Українському Народу та до останнього мужньо виконавши свій військовий обов'язок з оборони та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, загинув житель села Бубнів, солдат. Сергій Олександрович загинув ще 28 травня 2026 року та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця", - йдеться у дописі.За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Керівників установ та закладів закликали приспустити державний прапор з чорною стрічкою, а жителів громади утриматись від святкувань.Прибуття кортежу з тілом Героя очікують 31 липня, в п'ятницю.