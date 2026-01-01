У Луцьку діти ветеранів отримають грошові допомоги до Дня знань
Сьогодні, 08:25
У Луцькій громаді внесли зміни до Комплексної програми підтримки ветеранів/ветеранок війни. Зміни стосуються підтримки сімей ветеранів.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Рішення ухвалено з метою розширення соціальної підтримки ветеранів війни, їхніх родин та сімей захисників і захисниць України.
Зокрема, мова йшла про виплату одноразової грошової допомоги до Дня знань дітям-першокласникам ветеранів війни.
За пропозицією секретаря міської ради Андрія Разумовського категорію отримувачів допомоги розширено — одноразову виплату до Дня знань отримуватимуть учні 1-х, 5-х та 9-х класів із сімей ветеранів війни.
Також серед основних змін — збільшено фінансовий ресурс Програми на підтримку на оплату житлово-комунальних послуг, розширили категорію осіб, для яких організовуємо відпочинок, а саме: на батьків військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин або стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України ‒ шляхом направлення їх до закладів відпочинку.
Зміни спрямовані на посилення соціального захисту та підтримки родин, які постраждали внаслідок війни.
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Рішення ухвалено з метою розширення соціальної підтримки ветеранів війни, їхніх родин та сімей захисників і захисниць України.
Зокрема, мова йшла про виплату одноразової грошової допомоги до Дня знань дітям-першокласникам ветеранів війни.
За пропозицією секретаря міської ради Андрія Разумовського категорію отримувачів допомоги розширено — одноразову виплату до Дня знань отримуватимуть учні 1-х, 5-х та 9-х класів із сімей ветеранів війни.
Також серед основних змін — збільшено фінансовий ресурс Програми на підтримку на оплату житлово-комунальних послуг, розширили категорію осіб, для яких організовуємо відпочинок, а саме: на батьків військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин або стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України ‒ шляхом направлення їх до закладів відпочинку.
Зміни спрямовані на посилення соціального захисту та підтримки родин, які постраждали внаслідок війни.
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