У Луцьку діти ветеранів отримають грошові допомоги до Дня знань

У Луцьку діти ветеранів отримають грошові допомоги до Дня знань
У Луцькій громаді внесли зміни до Комплексної програми підтримки ветеранів/ветеранок війни. Зміни стосуються підтримки сімей ветеранів.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Рішення ухвалено з метою розширення соціальної підтримки ветеранів війни, їхніх родин та сімей захисників і захисниць України.
Зокрема, мова йшла про виплату одноразової грошової допомоги до Дня знань дітям-першокласникам ветеранів війни.

За пропозицією секретаря міської ради Андрія Разумовського категорію отримувачів допомоги розширено — одноразову виплату до Дня знань отримуватимуть учні 1-х, 5-х та 9-х класів із сімей ветеранів війни.

Також серед основних змін — збільшено фінансовий ресурс Програми на підтримку на оплату житлово-комунальних послуг, розширили категорію осіб, для яких організовуємо відпочинок, а саме: на батьків військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин або стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України ‒ шляхом направлення їх до закладів відпочинку.

Зміни спрямовані на посилення соціального захисту та підтримки родин, які постраждали внаслідок війни.

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Теги: Волинь, Луцьк, ветерани, діти, допомога, гроші, Луцька міська рада, День знань
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