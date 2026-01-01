На Волині в аварії травмувався 16-річний мотоцикліст
Сьогодні, 09:50
ДТП трапилась 30 липня, близько 23 години, в Камінь-Каширському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
16-річний водій Geon втратив керованість та допустив падіння на дорогу. Внаслідок цього отримав черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, яка провела огляд місця події та інші заходи, відібрала зразки крові керманича.
Таким чином, чергова поїздка неповнолітнього на яскравому двоколісному засобі знову завершилась калюжею крові на асфальті. Численні застереження поліції та медіа не діють ні на дорослих, ні на їх дітей.
Відомості за цим фактом внесені в Єдинй реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
16-річний водій Geon втратив керованість та допустив падіння на дорогу. Внаслідок цього отримав черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, яка провела огляд місця події та інші заходи, відібрала зразки крові керманича.
Таким чином, чергова поїздка неповнолітнього на яскравому двоколісному засобі знову завершилась калюжею крові на асфальті. Численні застереження поліції та медіа не діють ні на дорослих, ні на їх дітей.
Відомості за цим фактом внесені в Єдинй реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині водій з’їхав у кювет: постраждали три пасажирки
Сьогодні, 10:03
На Волині в аварії травмувався 16-річний мотоцикліст
Сьогодні, 09:50
На війні обірвалося життя Героя Андрія Супрунюка з Волині
Сьогодні, 09:37
«КонтраFACTS Media Awards»: стартувала щорічна премія для журналістів із призовим фондом понад 200 000 грн
Сьогодні, 09:25