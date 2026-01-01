На Волині в аварії травмувався 16-річний мотоцикліст

ДТП трапилась 30 липня, близько 23 години, в Камінь-Каширському районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.16-річний водій Geon втратив керованість та допустив падіння на дорогу. Внаслідок цього отримав черепно-мозкову травму та інші ушкодження.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, яка провела огляд місця події та інші заходи, відібрала зразки крові керманича.Таким чином, чергова поїздка неповнолітнього на яскравому двоколісному засобі знову завершилась калюжею крові на асфальті. Численні застереження поліції та медіа не діють ні на дорослих, ні на їх дітей.Відомості за цим фактом внесені в Єдинй реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.