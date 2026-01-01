На Волині водій з’їхав у кювет: постраждали три пасажирки

На Волині водій з’їхав у кювет: постраждали три пасажирки
Дві ДТП з потерпілими трапились в Ковельському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

30 липня житель Хмельницької області, керуючи Citroën, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Автопригода трапилась на дорозі сполученням Гряда – Пульмо. Внаслідок цього переломи й забої отримали пасажирки: 1978 року народження та дві дівчини 2003 років народження. Водій, 1975 року народження, тверезий, не постраждав.

Того ж дня керманич Geon, 1978 року народження, на автодорозі сполученням Затишшя – Гаївка не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Він та пасажирка, 1981 року народження, отримали травми і були ушпиталені.
На Волині водій з’їхав у кювет: постраждали три пасажирки

Відомості за фактами ДТП внесені в Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ч.1 ст. 286 КК України.
На Волині водій з’їхав у кювет: постраждали три пасажирки
На Волині водій з’їхав у кювет: постраждали три пасажирки



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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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