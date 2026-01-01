Волинянка відсвяткувала 104-й день народження
Сьогодні, 16:23
104-ий день народження відзначила Надія Ярмолюк із села Кухарі на Волині. Жінка народилася 28 липня 1922 року.
Про це 31 липня у коментарі Суспільному розповів голова Велицької громади Віктор Ковальчук, на території якої проживає довгожителька.
«Вперше я Надію Ярмолюк привітав з днем народженням, як довгожительку, коли їй виповнилося 95 років. Тоді я пообіцяв, що щороку буду приходити до неї з вітаннями до 100 років, — говорить Віктор Ковальчук. — Цього року я вітав Надію Гордіївну вже десятий раз».
За словами голови, Надія Ярмолюк є найстаршою жителькою Велицької громади. У свої 104 роки волинянка енергійна і попри вік, досі сама доглядає і годує курей в господарстві.
Суспільному станом на 31 липня не вдалося зв'язатися з родиною довгожительки.
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Про це 31 липня у коментарі Суспільному розповів голова Велицької громади Віктор Ковальчук, на території якої проживає довгожителька.
«Вперше я Надію Ярмолюк привітав з днем народженням, як довгожительку, коли їй виповнилося 95 років. Тоді я пообіцяв, що щороку буду приходити до неї з вітаннями до 100 років, — говорить Віктор Ковальчук. — Цього року я вітав Надію Гордіївну вже десятий раз».
За словами голови, Надія Ярмолюк є найстаршою жителькою Велицької громади. У свої 104 роки волинянка енергійна і попри вік, досі сама доглядає і годує курей в господарстві.
Суспільному станом на 31 липня не вдалося зв'язатися з родиною довгожительки.
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