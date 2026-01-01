Волинянка відсвяткувала 104-й день народження

Надія Ярмолюк із села Кухарі на Волині. Жінка народилася 28 липня 1922 року.



Про це 31 липня у коментарі Віктор Ковальчук, на території якої проживає довгожителька.



«Вперше я Надію Ярмолюк привітав з днем народженням, як довгожительку, коли їй виповнилося 95 років. Тоді я пообіцяв, що щороку буду приходити до неї з вітаннями до 100 років, — говорить Віктор Ковальчук. — Цього року я вітав Надію Гордіївну вже десятий раз».



За словами голови, Надія Ярмолюк є найстаршою жителькою Велицької громади. У свої 104 роки волинянка енергійна і попри вік, досі сама доглядає і годує курей в господарстві.



Суспільному станом на 31 липня не вдалося зв'язатися з родиною довгожительки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 104-ий день народження відзначилаіз села Кухарі на Волині. Жінка народилася 28 липня 1922 року.Про це 31 липня у коментарі Суспільному розповів голова Велицької громади, на території якої проживає довгожителька.«Вперше я Надію Ярмолюк привітав з днем народженням, як довгожительку, коли їй виповнилося 95 років. Тоді я пообіцяв, що щороку буду приходити до неї з вітаннями до 100 років, — говорить Віктор Ковальчук. — Цього року я вітав Надію Гордіївну вже десятий раз».За словами голови, Надія Ярмолюк є найстаршою жителькою Велицької громади. У свої 104 роки волинянка енергійна і попри вік, досі сама доглядає і годує курей в господарстві.Суспільному станом на 31 липня не вдалося зв'язатися з родиною довгожительки.

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