Черги на пункті пропуску «Устилуг»: яка ситуація на українсько-польському кордоні
Сьогодні, 18:22
31 липня перед пунктом пропуску «Устилуг» на Волині у черзі на перетин українського-польського кордону очікують 70 легкових автомобілів.
Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, черги на кордоні з Польщею виникають традиційно перед вихідними.
«Збільшення кількості легкових авто зумовлене кількома причинами. Перше — це літній туристичний сезон, чимало українців їде на відпочинок в країни Європи через Польщу, — каже Маргарита Вершиніна. — Також наші громадяни їдуть на сезонні роботи».
Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, речниця Волинського прикордонного загону радить заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.
Відстежувати завантаженість на пунктах пропуску на виїзд з України за цим посиланням, а на в'їзд в Україну з Польщі — за цим посиланням.
Довідково: пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).
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Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, черги на кордоні з Польщею виникають традиційно перед вихідними.
«Збільшення кількості легкових авто зумовлене кількома причинами. Перше — це літній туристичний сезон, чимало українців їде на відпочинок в країни Європи через Польщу, — каже Маргарита Вершиніна. — Також наші громадяни їдуть на сезонні роботи».
Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, речниця Волинського прикордонного загону радить заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.
Відстежувати завантаженість на пунктах пропуску на виїзд з України за цим посиланням, а на в'їзд в Україну з Польщі — за цим посиланням.
Довідково: пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).
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