Черги на пункті пропуску «Устилуг»: яка ситуація на українсько-польському кордоні





Про це у коментарі Маргарита Вершиніна. З її слів, черги на кордоні з Польщею виникають традиційно перед вихідними.



«Збільшення кількості легкових авто зумовлене кількома причинами. Перше — це літній туристичний сезон, чимало українців їде на відпочинок в країни Європи через Польщу, — каже Маргарита Вершиніна. — Також наші громадяни їдуть на сезонні роботи».



Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, речниця Волинського прикордонного загону радить заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.



Відстежувати завантаженість на пунктах пропуску на виїзд з України за цим посиланням, а на в'їзд в Україну з Польщі —



Довідково: пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 липня перед пунктом пропуску «Устилуг» на Волині у черзі на перетин українського-польського кордону очікують 70 легкових автомобілів.Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону. З її слів, черги на кордоні з Польщею виникають традиційно перед вихідними.«Збільшення кількості легкових авто зумовлене кількома причинами. Перше — це літній туристичний сезон, чимало українців їде на відпочинок в країни Європи через Польщу, — каже Маргарита Вершиніна. — Також наші громадяни їдуть на сезонні роботи».Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, речниця Волинського прикордонного загону радить заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.Відстежувати завантаженість на пунктах пропуску на виїзд з України за цим посиланням, а на в'їзд в Україну з Польщі — за цим посиланням пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію