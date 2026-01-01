Черги на пункті пропуску «Устилуг»: яка ситуація на українсько-польському кордоні

Черги на пункті пропуску «Устилуг»: яка ситуація на українсько-польському кордоні
31 липня перед пунктом пропуску «Устилуг» на Волині у черзі на перетин українського-польського кордону очікують 70 легкових автомобілів.

Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, черги на кордоні з Польщею виникають традиційно перед вихідними.

«Збільшення кількості легкових авто зумовлене кількома причинами. Перше — це літній туристичний сезон, чимало українців їде на відпочинок в країни Європи через Польщу, — каже Маргарита Вершиніна. — Також наші громадяни їдуть на сезонні роботи».

Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, речниця Волинського прикордонного загону радить заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.

Відстежувати завантаженість на пунктах пропуску на виїзд з України за цим посиланням, а на в'їзд в Україну з Польщі — за цим посиланням.

Довідково: пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

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Теги: Устилуг, кордон
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