5-річний Матвій Колядюк з Волині отримав найдорожчий у світі укол: історія, яка об'єднала всю Україну

Матвій Колядюк із села Межисить, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшенна, отримав дороговартісний препарат Elevidys. Саме на це лікування українці понад рік збирали 2,9 мільйона доларів, об'єднавшись заради порятунку хлопчика. Попереду на Матвія чекає реабілітація, але найважливіший крок у боротьбі з важкою хворобою вже зроблено.



У п'ятницю, 31 липня, про це повідомила мама хлопчика Тетяна Колядюк у соціальних мережах, передає



«Сьогодні настав той день, якого ми так довго чекали. Матвій нарешті отримав препарат Elevidys. Це неймовірно важливий крок у нашій історії, який став можливим завдяки підтримці тисяч небайдужих людей. Дякуємо кожному, хто був поруч із нами на цьому шляху», – написала вона.



Нагадаємо, 16 квітня цього року благодійний збір для Матвія було офіційно завершено. Необхідні 2,9 мільйона доларів вдалося зібрати завдяки безпрецедентній підтримці українців.



Історія маленького волинянина об'єднала всю Україну. До збору долучилися волонтери, військові, блогери, представники бізнесу, благодійні фонди, навчальні заклади, релігійні громади та тисячі небайдужих людей. По всій країні проводили благодійні ярмарки, концерти, спортивні заходи, аукціони та розіграші, щоб допомогти хлопчику отримати шанс на лікування.



Препарат Elevidys є однією з найсучасніших генних терапій для дітей із м'язовою дистрофією Дюшенна. Його введення відкриває для Матвія новий етап боротьби з важким генетичним захворюванням.



Попереду на хлопчика чекають реабілітація, медичний нагляд і відновлення. Проте найважливіший крок уже зроблено – Матвій отримав шанс, який став можливим завдяки єдності та підтримці людей з усієї України й з-за кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5-річнийіз села Межисить, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшенна, отримав дороговартісний препарат Elevidys. Саме на це лікування українці понад рік збирали 2,9 мільйона доларів, об'єднавшись заради порятунку хлопчика. Попереду на Матвія чекає реабілітація, але найважливіший крок у боротьбі з важкою хворобою вже зроблено.У п'ятницю, 31 липня, про це повідомила мама хлопчикау соціальних мережах, передає ВСН «Сьогодні настав той день, якого ми так довго чекали. Матвій нарешті отримав препарат Elevidys. Це неймовірно важливий крок у нашій історії, який став можливим завдяки підтримці тисяч небайдужих людей. Дякуємо кожному, хто був поруч із нами на цьому шляху», – написала вона.Нагадаємо, 16 квітня цього року благодійний збір для Матвія було офіційно завершено. Необхідні 2,9 мільйона доларів вдалося зібрати завдяки безпрецедентній підтримці українців.Історія маленького волинянина об'єднала всю Україну. До збору долучилися волонтери, військові, блогери, представники бізнесу, благодійні фонди, навчальні заклади, релігійні громади та тисячі небайдужих людей. По всій країні проводили благодійні ярмарки, концерти, спортивні заходи, аукціони та розіграші, щоб допомогти хлопчику отримати шанс на лікування.Препарат Elevidys є однією з найсучасніших генних терапій для дітей із м'язовою дистрофією Дюшенна. Його введення відкриває для Матвія новий етап боротьби з важким генетичним захворюванням.Попереду на хлопчика чекають реабілітація, медичний нагляд і відновлення. Проте найважливіший крок уже зроблено – Матвій отримав шанс, який став можливим завдяки єдності та підтримці людей з усієї України й з-за кордону.

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