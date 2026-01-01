Раптово стало зле: у селищі на Волині людина померла на тротуарі





Як повідомили



Раніше в мережі поширювалася інформація про нібито дорожньо-транспортну пригоду. У поліції Волині ці повідомлення спростували.



Правоохоронці наголосили, що ДТП не було – людина померла на тротуарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневичах в п'ятницю, 31 липня, на тротуарі раптово померла людина похилого віку. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося.Як повідомили ВСН у поліції Волині, на місце події оперативно прибули медики та правоохоронці.Раніше в мережі поширювалася інформація про нібито дорожньо-транспортну пригоду. У поліції Волині ці повідомлення спростували.Правоохоронці наголосили, що ДТП не було – людина померла на тротуарі.

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