Власник виїжджає за кордон: у центрі Луцька продають готовий салон краси





Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає



Як зазначили автори, знаходиться за 2 хв пішки від ЦУМу. Салон працює 4 роки. Площа приміщення – 31м².



«Укомплектований всім, що треба для роботи. Ніяких додаткових вкладень не потребує. Стильний дизайн. Все залишається в такому ж вигляді новому власнику», – йдеться у повідомленні.



В студії працюють два майстри лешмейкери, одна кушетка вільна. Також на суборенді є майстер бровіст.



Що входить у вартість:



- база постійних клієнтів (на 200+ клієнтів з описом послуг, якими вони задоволені)

- кондиціонер, бізнесцентр з елітними умовами всередині/світло ніколи не вимикають

- орендодавець готовий продовжити договір за низькою ціною

допомога попереднього власника



«Окупиться за менше ніж 5 місяців. Причина продажу – виїзд з країни», – зазначили власники.



Оголошена вартість – 223 100 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку продають готовий діючий бізнес – салон краси.Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент" Як зазначили автори, знаходиться за 2 хв пішки від ЦУМу. Салон працює 4 роки. Площа приміщення – 31м².«Укомплектований всім, що треба для роботи. Ніяких додаткових вкладень не потребує. Стильний дизайн. Все залишається в такому ж вигляді новому власнику», – йдеться у повідомленні.В студії працюють два майстри лешмейкери, одна кушетка вільна. Також на суборенді є майстер бровіст.Що входить у вартість:- база постійних клієнтів (на 200+ клієнтів з описом послуг, якими вони задоволені)- кондиціонер, бізнесцентр з елітними умовами всередині/світло ніколи не вимикають- орендодавець готовий продовжити договір за низькою ціноюдопомога попереднього власника«Окупиться за менше ніж 5 місяців. Причина продажу – виїзд з країни», – зазначили власники.Оголошена вартість – 223 100 грн.

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