Власник виїжджає за кордон: у центрі Луцька продають готовий салон краси

Власник виїжджає за кордон: у центрі Луцька продають готовий салон краси
У Луцьку продають готовий діючий бізнес – салон краси.

Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент".

Як зазначили автори, знаходиться за 2 хв пішки від ЦУМу. Салон працює 4 роки. Площа приміщення – 31м².

«Укомплектований всім, що треба для роботи. Ніяких додаткових вкладень не потребує. Стильний дизайн. Все залишається в такому ж вигляді новому власнику», – йдеться у повідомленні.

В студії працюють два майстри лешмейкери, одна кушетка вільна. Також на суборенді є майстер бровіст.

Що входить у вартість:

- база постійних клієнтів (на 200+ клієнтів з описом послуг, якими вони задоволені)
- кондиціонер, бізнесцентр з елітними умовами всередині/світло ніколи не вимикають
- орендодавець готовий продовжити договір за низькою ціною
допомога попереднього власника

«Окупиться за менше ніж 5 місяців. Причина продажу – виїзд з країни», – зазначили власники.

Оголошена вартість – 223 100 грн.

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Теги: бізнес, продаж, Луцьк
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