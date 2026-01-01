Власник виїжджає за кордон: у центрі Луцька продають готовий салон краси
Сьогодні, 22:12
У Луцьку продають готовий діючий бізнес – салон краси.
Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент".
Як зазначили автори, знаходиться за 2 хв пішки від ЦУМу. Салон працює 4 роки. Площа приміщення – 31м².
«Укомплектований всім, що треба для роботи. Ніяких додаткових вкладень не потребує. Стильний дизайн. Все залишається в такому ж вигляді новому власнику», – йдеться у повідомленні.
В студії працюють два майстри лешмейкери, одна кушетка вільна. Також на суборенді є майстер бровіст.
Що входить у вартість:
- база постійних клієнтів (на 200+ клієнтів з описом послуг, якими вони задоволені)
- кондиціонер, бізнесцентр з елітними умовами всередині/світло ніколи не вимикають
- орендодавець готовий продовжити договір за низькою ціною
допомога попереднього власника
«Окупиться за менше ніж 5 місяців. Причина продажу – виїзд з країни», – зазначили власники.
Оголошена вартість – 223 100 грн.
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Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент".
Як зазначили автори, знаходиться за 2 хв пішки від ЦУМу. Салон працює 4 роки. Площа приміщення – 31м².
«Укомплектований всім, що треба для роботи. Ніяких додаткових вкладень не потребує. Стильний дизайн. Все залишається в такому ж вигляді новому власнику», – йдеться у повідомленні.
В студії працюють два майстри лешмейкери, одна кушетка вільна. Також на суборенді є майстер бровіст.
Що входить у вартість:
- база постійних клієнтів (на 200+ клієнтів з описом послуг, якими вони задоволені)
- кондиціонер, бізнесцентр з елітними умовами всередині/світло ніколи не вимикають
- орендодавець готовий продовжити договір за низькою ціною
допомога попереднього власника
«Окупиться за менше ніж 5 місяців. Причина продажу – виїзд з країни», – зазначили власники.
Оголошена вартість – 223 100 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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