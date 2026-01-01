1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналістка Віра Шевчук (на фото).
Також день народження відзначають екс-заступник Луцького міського голови Олександр Рачков та заслужений лікар України Євген Комарницький.
Також день народження 1 серпня у медійника Олексія Шумика.
Вітаємо їх, а також іменників цього дня, які є імена – Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія
Бажаємо всього міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.
1 серпня 1913 року в грузинському місті Сурамі у віці 42 роки померла українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).
Тривалий час вона жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.
За новим церковним календарем 1 серпня в Україні відзначають Медовий спас, а в народі це свято має назву Маковія. Відомо, що від свята Маковія починається Успенський піст і триває до 14 серпня, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці.
1 серпня вшанують пам'ять про візантійську святиню - частини Животворчого Хреста Господнього, на якому був розіп'ятий Христос, а також пам'ять макавейських мучеників, які не зробили юдейську віру на розміщення нав'язаного еллінськими колонізаторами язичництва. Ім'я юдейського очника Макавея було адаптовано в українців як Маковій.
В цей день у церквах святять воду, квіти й мак. Святково вбрані православні віряни відвідують церкву, несучи квіти.
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Також день народження відзначають екс-заступник Луцького міського голови Олександр Рачков та заслужений лікар України Євген Комарницький.
Також день народження 1 серпня у медійника Олексія Шумика.
Вітаємо їх, а також іменників цього дня, які є імена – Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія
Бажаємо всього міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.
1 серпня 1913 року в грузинському місті Сурамі у віці 42 роки померла українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).
Тривалий час вона жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.
За новим церковним календарем 1 серпня в Україні відзначають Медовий спас, а в народі це свято має назву Маковія. Відомо, що від свята Маковія починається Успенський піст і триває до 14 серпня, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці.
1 серпня вшанують пам'ять про візантійську святиню - частини Животворчого Хреста Господнього, на якому був розіп'ятий Христос, а також пам'ять макавейських мучеників, які не зробили юдейську віру на розміщення нав'язаного еллінськими колонізаторами язичництва. Ім'я юдейського очника Макавея було адаптовано в українців як Маковій.
В цей день у церквах святять воду, квіти й мак. Святково вбрані православні віряни відвідують церкву, несучи квіти.
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