Курс валют на 1 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:17
Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 1 серпня.
Так вартість долара США знизилася на 18 копійок та становить 44,69 грн. Натомість євро та злотий зросли на 19 та 8 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,69 (-18 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,27 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,89 (+8 коп.).
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Так вартість долара США знизилася на 18 копійок та становить 44,69 грн. Натомість євро та злотий зросли на 19 та 8 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,69 (-18 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,27 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,89 (+8 коп.).
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