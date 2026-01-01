Вакцини від грипу в Луцьку ще немає





Наприкінці вересня — на початку жовтня 2026 року в Україні розпочинається епідемічний сезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ, який триватиме усю холодну пору року — приблизно до середини травня 2027-го.



У цей сезон очікують циркуляцію трьох основних штамів вірусу грипу: A (H1N1)pdm09, A (H3N2) та B/Victoria — повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України у відповіді на запит



У МОЗ стверджують: вже зареєстрували вакцину відповідно до цих штамів і постачатимуть її в медзаклади та аптеки країни найближчим часом. Обіцяють, що в Україні буде 400 тисяч доз. Про її надходження повідомлять через офіційні канали.



Станом на початок жовтня 2026 року на Волині вакцин немає. Деякі медзаклади та аптеки повідомляють, що вакцина з’явиться наприкінці жовтня, та більшість відповідають: «Не знаємо, коли буде точно».



Як отримати вакцину



Щеплення проти грипу не належить до обов’язкових, передбачених чинним календарем профілактичних щеплень в Україні, а є рекомендованим. Тому пацієнти мають подбати про таку вакцинацію самі, — говорить лікар сімейної медицини Антон Асонов.



Насамперед він рекомендує звертатися до сімейного лікаря, щоб отримати подальший план дій, адже різні медзаклади можуть вакцинувати від грипу по-різному. До прикладу, в клініці «Доказова», співзасновником якої є Антон Асонов, діє список очікування для охочих зробити щеплення.



Такі «черги» є і в аптеках міста, ділиться лікар — можна попередньо забронювати препарат, щоб придбати його, коли з’явиться. При купівлі в аптеці вакцину обов’язково транспортувати до лікарні у спеціальному термоконтейнері з датчиком температури. Такі сумки часто надають у користування самі аптеки.



Кому вакцинуватися

Зі слів медика, особливо важливо зробити щеплення людям із груп ризику, до яких належать:



люди старшого віку;



пацієнти із хронічними захворюваннями;



діти від 6 місяців;



вагітні на будь-якому терміні.



Вакцинація знижує ризик тяжкого перебігу та госпіталізації, навіть якщо не дає 100% захисту від інфікування.



«Якщо вакцини немає, то зосередьтеся на інших заходах профілактики: маска у переповненому приміщенні під час піку епідемії, ретельна гігієна рук, уникнення контактів із хворими, раннє звернення до лікаря за наявності симптомів та тестування на грип», — рекомендує Антон Асонов.



Чи буде дефіцит?



Не вистачало вакцин і у 2025 році. Лікар пояснює це тим, що у 2024-му було багато хворих на грип, тому через рік люди почали активніше вакцинуватися, аби уникнути складного перебігу хвороби.



Торік виробники також пояснювали: через перехід на змінений склад вакцини (нову формулу) згідно з оновленими рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, що вимагало коригування виробничих і логістичних процесів, постачання тимчасово зменшилося. Крім того, у 2025-му вакцин було менше ще й тому, що у 2024 році частину доз вакцини «ДжіСі Флю» довелося утилізувати через невикористання.



Загалом у 2025-му в Україну завезли 236 тисяч доз вакцини. Тому з обіцяними 400 тисячами доз цьогоріч дефіциту бути не має.



«В Україні зараз проблеми з логістикою та складами через російські обстріли. Мені здається, це також заважає. До того ж Україна ніколи не була тією країною, яка закуповує велику кількість вакцин проти грипу, тому ми точно не в пріоритеті для країн-виробників», — коментує Антон Асонов.



Додаткова вакцина від COVID-19



За бажанням пацієнта можна в один день вакцинуватися проти грипу та COVID-19, щеплення від якого є безоплатним, — говорять у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Та додають: наразі цієї вакцини в області немає.



COVID-19 досі становить загрозу для груп ризику: людей із цукровим діабетом, серцево-судинними чи онкологічними захворюваннями, людей старшого віку та вагітних, підтверджує Антон Асонов. Лікар радить ухвалювати рішення про необхідність вакцинації від COVID-19 зі своїм сімейним лікарем, адже потреби в масовому щепленні зараз немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! МОЗ обіцяє 400 тисяч доз оновленої вакцини від грипу найближчим часом, проте конкретної дати не називає.Наприкінці вересня — на початку жовтня 2026 року в Україні розпочинається епідемічний сезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ, який триватиме усю холодну пору року — приблизно до середини травня 2027-го.У цей сезон очікують циркуляцію трьох основних штамів вірусу грипу: A (H1N1)pdm09, A (H3N2) та B/Victoria — повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України у відповіді на запит misto.media У МОЗ стверджують: вже зареєстрували вакцину відповідно до цих штамів і постачатимуть її в медзаклади та аптеки країни найближчим часом. Обіцяють, що в Україні буде 400 тисяч доз. Про її надходження повідомлять через офіційні канали.Станом на початок жовтня 2026 року на Волині вакцин немає. Деякі медзаклади та аптеки повідомляють, що вакцина з’явиться наприкінці жовтня, та більшість відповідають: «Не знаємо, коли буде точно».Щеплення проти грипу не належить до обов’язкових, передбачених чинним календарем профілактичних щеплень в Україні, а є рекомендованим. Тому пацієнти мають подбати про таку вакцинацію самі, — говорить лікар сімейної медицини Антон Асонов.Насамперед він рекомендує звертатися до сімейного лікаря, щоб отримати подальший план дій, адже різні медзаклади можуть вакцинувати від грипу по-різному. До прикладу, в клініці «Доказова», співзасновником якої є Антон Асонов, діє список очікування для охочих зробити щеплення.Такі «черги» є і в аптеках міста, ділиться лікар — можна попередньо забронювати препарат, щоб придбати його, коли з’явиться. При купівлі в аптеці вакцину обов’язково транспортувати до лікарні у спеціальному термоконтейнері з датчиком температури. Такі сумки часто надають у користування самі аптеки.Кому вакцинуватисяЗі слів медика, особливо важливо зробити щеплення людям із груп ризику, до яких належать:люди старшого віку;пацієнти із хронічними захворюваннями;діти від 6 місяців;вагітні на будь-якому терміні.Вакцинація знижує ризик тяжкого перебігу та госпіталізації, навіть якщо не дає 100% захисту від інфікування.«Якщо вакцини немає, то зосередьтеся на інших заходах профілактики: маска у переповненому приміщенні під час піку епідемії, ретельна гігієна рук, уникнення контактів із хворими, раннє звернення до лікаря за наявності симптомів та тестування на грип», — рекомендує Антон Асонов.Не вистачало вакцин і у 2025 році. Лікар пояснює це тим, що у 2024-му було багато хворих на грип, тому через рік люди почали активніше вакцинуватися, аби уникнути складного перебігу хвороби.Торік виробники також пояснювали: через перехід на змінений склад вакцини (нову формулу) згідно з оновленими рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, що вимагало коригування виробничих і логістичних процесів, постачання тимчасово зменшилося. Крім того, у 2025-му вакцин було менше ще й тому, що у 2024 році частину доз вакцини «ДжіСі Флю» довелося утилізувати через невикористання.Загалом у 2025-му в Україну завезли 236 тисяч доз вакцини. Тому з обіцяними 400 тисячами доз цьогоріч дефіциту бути не має.«В Україні зараз проблеми з логістикою та складами через російські обстріли. Мені здається, це також заважає. До того ж Україна ніколи не була тією країною, яка закуповує велику кількість вакцин проти грипу, тому ми точно не в пріоритеті для країн-виробників», — коментує Антон Асонов.За бажанням пацієнта можна в один день вакцинуватися проти грипу та COVID-19, щеплення від якого є безоплатним, — говорять у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Та додають: наразі цієї вакцини в області немає.COVID-19 досі становить загрозу для груп ризику: людей із цукровим діабетом, серцево-судинними чи онкологічними захворюваннями, людей старшого віку та вагітних, підтверджує Антон Асонов. Лікар радить ухвалювати рішення про необхідність вакцинації від COVID-19 зі своїм сімейним лікарем, адже потреби в масовому щепленні зараз немає.

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