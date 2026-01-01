У FIGLI MIGLI в Луцьку стартували «Щасливі години»: знижка 30% на безлімітні розваги

У сімейно-розважальному комплексі, що ув Луцьку, стартувала акція «Щасливі години». У визначені дні відвідувачі можуть отримати 30% знижки на безлімітні розваги.Акція діє щосереди та щочетверга з 19:00 до 22:00.У цей час діти можуть стрибати, бігати, грати та користуватися активними розвагами FIGLI MIGLI за спеціальною ціною. Це можливість провести вечір із родиною чи друзями та водночас заощадити.«Щасливі години» діятимуть до 1 листопада 2026 року.Організатори запрошують батьків із дітьми скористатися пропозицією та провести вечір за активними розвагами.