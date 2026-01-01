У FIGLI MIGLI в Луцьку стартували «Щасливі години»: знижка 30% на безлімітні розваги
Сьогодні, 16:24
У сімейно-розважальному комплексі FIGLI MIGLI, що у ТРЦ PortCity в Луцьку, стартувала акція «Щасливі години». У визначені дні відвідувачі можуть отримати 30% знижки на безлімітні розваги.
Акція діє щосереди та щочетверга з 19:00 до 22:00.
У цей час діти можуть стрибати, бігати, грати та користуватися активними розвагами FIGLI MIGLI за спеціальною ціною. Це можливість провести вечір із родиною чи друзями та водночас заощадити.
«Щасливі години» діятимуть до 1 листопада 2026 року.
FIGLI MIGLI розташований на 3 поверсі ТРЦ PortCity за адресою: Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.
Організатори запрошують батьків із дітьми скористатися пропозицією та провести вечір за активними розвагами.
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