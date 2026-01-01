Припинення вогню: Україна готова до п'яти сценаріїв миру та чекає на згоду Москви





Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, передає кореспондент



В МЗС зазначили, що мова йде про п'ять різних форматів, про які раніше згадував міністр закордонних справ Андрій Сибіга.



Це напрацювання за участі української дипломатії, які є реалістичними та взаємовигідними.



Україна опрацьовує п'ять основних напрямків:



Повний і безумовний режим. Загальне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще в березні 2025 року. Ця згода залишається чинною та чекає на дзеркальне рішення РФ.



Чорноморський формат. Пропозиції щодо безпеки мореплавства в Чорному морі, які розробляються спільно з Туреччиною та Єгиптом.



Продовольча безпека в Чорному морі. Рішення щодо збереження та захисту продовольчого експорту за активної залученості Індії.



Енергетичний трек через Індію. Припинення вогню та ударів саме в царині енергетичної інфраструктури, над яким активно працює індійська сторона.



Американський напрямок енергетичного перемир'я. Робота щодо припинення вогню в енергетиці за участі США, яку обговорювали президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп.



"Для танго потрібні двоє, тому потрібна згода російської сторони на ці модальності. Пропозиції, на нашу думку, взаємовигідні і реалістичні", - підкреслив Тихий.



МЗС закликає суспільство свідомо оцінювати заяви про мирний процес та не піддаватися на маніпуляційні закиди.



"Мені здається, що це просто цинізм і використання втоми людей у цинічних політичних своїх цілях заробляння балів. Намагання перекласти провину за продовження війни з Москви на Київ - це маніпуляція", - зазначив речник МЗС.



Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що Індія готова повноцінно долучитися до врегулювання війни проти України та зробить "посильний внесок" у цей процес.



Водночас у Нью-Делі посилюють свою роль у дипломатичних зусиллях.



Зокрема, Індія активно працює над перемир'ям між Україною та РФ у Чорному морі, оскільки безпека мореплавства в цьому регіоні прямо торкається її торгових інтересів та продовольчої безпеки.



Окрім цього, індійська сторона на чолі з міністром закордонних справ Субраманьямом Джайшанкаром шукає шляхи для досягнення енергетичного перемир'я та припинення атак на критичну інфраструктуру.



У МЗС України підтвердили, що активно співпрацюють з Індією над цими напрацюваннями та готові до конструктивних і реалістичних рішень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна готова опрацьовувати рішення для досягнення миру та опрацьовує з партнерами п'ять різних форматів припинення вогню.Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Українина брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна В МЗС зазначили, що мова йде про п'ять різних форматів, про які раніше згадував міністр закордонних справЦе напрацювання за участі української дипломатії, які є реалістичними та взаємовигідними.Україна опрацьовує п'ять основних напрямків:Загальне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще в березні 2025 року. Ця згода залишається чинною та чекає на дзеркальне рішення РФ.Пропозиції щодо безпеки мореплавства в Чорному морі, які розробляються спільно з Туреччиною та Єгиптом.Рішення щодо збереження та захисту продовольчого експорту за активної залученості Індії.Припинення вогню та ударів саме в царині енергетичної інфраструктури, над яким активно працює індійська сторона.Робота щодо припинення вогню в енергетиці за участі США, яку обговорювали президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп."Для танго потрібні двоє, тому потрібна згода російської сторони на ці модальності. Пропозиції, на нашу думку, взаємовигідні і реалістичні", - підкреслив Тихий.МЗС закликає суспільство свідомо оцінювати заяви про мирний процес та не піддаватися на маніпуляційні закиди."Мені здається, що це просто цинізм і використання втоми людей у цинічних політичних своїх цілях заробляння балів. Намагання перекласти провину за продовження війни з Москви на Київ - це маніпуляція", - зазначив речник МЗС.Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що Індія готова повноцінно долучитися до врегулювання війни проти України та зробить "посильний внесок" у цей процес.Водночас у Нью-Делі посилюють свою роль у дипломатичних зусиллях.Зокрема, Індія активно працює над перемир'ям між Україною та РФ у Чорному морі, оскільки безпека мореплавства в цьому регіоні прямо торкається її торгових інтересів та продовольчої безпеки.Окрім цього, індійська сторона на чолі з міністром закордонних справ Субраманьямом Джайшанкаром шукає шляхи для досягнення енергетичного перемир'я та припинення атак на критичну інфраструктуру.У МЗС України підтвердили, що активно співпрацюють з Індією над цими напрацюваннями та готові до конструктивних і реалістичних рішень.

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