Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 8 жовтня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 8 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 8 жовтня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 8 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 20-25°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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