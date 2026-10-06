Декому з пенсіонерів уріжуть виплати 2027-го: хто втратить частину грошей





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Водночас зменшення стосуватиметься не всієї пенсії, а лише суми, яка перевищує встановлений поріг. Відповідну норму передбачено у статті 43 проєкту державного бюджету України на 2027 рік. У період дії воєнного стану до частини виплати понад визначений ліміт застосовуватимуть спеціальні коефіцієнти.



Обмеження може стосуватися пенсій, призначених або перерахованих за низкою спеціальних законів. Зокрема, йдеться про виплати:



державним службовцям;



прокурорам;



народним депутатам;



працівникам Національного банку;



членам Кабінету міністрів;



дипломатам;



посадовцям органів місцевого самоврядування;



судовим експертам;



науковцям;



військовослужбовцям і деяким іншим категоріям.



Також під дію норми можуть потрапити окремі пенсії чорнобильців, журналістів та помічників-консультантів народних депутатів.



Які пенсії можуть обмежити



Ключовим є поріг у 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Водночас у проєкті бюджету зазначено, що наступного року пенсія має перевищувати 2 878 грн, а пенсіонер не повинен належати до категорій, пов’язаних із захистом України під час АТО, ООС або повномасштабної війни.



Важливо, що коефіцієнт застосовуватимуть не до всієї пенсії. Обмеження стосуватиметься лише тієї частини виплати, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів.



Якими саме будуть коефіцієнти та як їх застосовуватимуть, має визначити Кабінет міністрів. Тож остаточний механізм залежатиме від рішення уряду.



Зауважимо, що подібне обмеження діє і 2026 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні вже наступного року частині пенсіонерів можуть урізати виплати. Йдеться про так звані спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.Про це повідомляє OBOZ.UA Водночас зменшення стосуватиметься не всієї пенсії, а лише суми, яка перевищує встановлений поріг. Відповідну норму передбачено у статті 43 проєкту державного бюджету України на 2027 рік. У період дії воєнного стану до частини виплати понад визначений ліміт застосовуватимуть спеціальні коефіцієнти.Обмеження може стосуватися пенсій, призначених або перерахованих за низкою спеціальних законів. Зокрема, йдеться про виплати:державним службовцям;прокурорам;народним депутатам;працівникам Національного банку;членам Кабінету міністрів;дипломатам;посадовцям органів місцевого самоврядування;судовим експертам;науковцям;військовослужбовцям і деяким іншим категоріям.Також під дію норми можуть потрапити окремі пенсії чорнобильців, журналістів та помічників-консультантів народних депутатів.Ключовим є поріг у 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Водночас у проєкті бюджету зазначено, що наступного року пенсія має перевищувати 2 878 грн, а пенсіонер не повинен належати до категорій, пов’язаних із захистом України під час АТО, ООС або повномасштабної війни.Важливо, що коефіцієнт застосовуватимуть не до всієї пенсії. Обмеження стосуватиметься лише тієї частини виплати, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів.Якими саме будуть коефіцієнти та як їх застосовуватимуть, має визначити Кабінет міністрів. Тож остаточний механізм залежатиме від рішення уряду.Зауважимо, що подібне обмеження діє і 2026 року.

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