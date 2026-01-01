Ворг втратив за добу сотні військових: усі подробиці
Сьогодні, 09:15
Втрати російських окупаційних військ за минулу добу склали 1420 особового складу, чотири танки та 50 артилерійських систем.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.26 становили:
особового складу — близько 1 550 910 (+1420);
танків — 12 406 (+4);
бойових броньованих машин — 25 515 (+6);
артилерійських систем — 51 000 (+50);
РСЗВ — 2201 (+2);
засоби ППО — 1699 (+6);
літаків — 443 (0);
гелікоптерів — 356 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 2917 (+9);
БПЛА оперативно—тактичного рівня — 556 926 (+1591);
крилаті ракети — 5126 (0);
кораблі / катери — 35 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 160 946 (+534);
спеціальна техніка — 4812 (+2).
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.26 становили:
особового складу — близько 1 550 910 (+1420);
танків — 12 406 (+4);
бойових броньованих машин — 25 515 (+6);
артилерійських систем — 51 000 (+50);
РСЗВ — 2201 (+2);
засоби ППО — 1699 (+6);
літаків — 443 (0);
гелікоптерів — 356 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 2917 (+9);
БПЛА оперативно—тактичного рівня — 556 926 (+1591);
крилаті ракети — 5126 (0);
кораблі / катери — 35 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 160 946 (+534);
спеціальна техніка — 4812 (+2).
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