Ворг втратив за добу сотні військових: усі подробиці





Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.



Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.26 становили:



особового складу — близько 1 550 910 (+1420);

танків — 12 406 (+4);

бойових броньованих машин — 25 515 (+6);

артилерійських систем — 51 000 (+50);

РСЗВ — 2201 (+2);

засоби ППО — 1699 (+6);

літаків — 443 (0);

гелікоптерів — 356 (0);

наземних робототехнічних комплексів — 2917 (+9);

БПЛА оперативно—тактичного рівня — 556 926 (+1591);

крилаті ракети — 5126 (0);

кораблі / катери — 35 (0);

підводні човни — 2 (0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 160 946 (+534);

спеціальна техніка — 4812 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупаційних військ за минулу добу склали 1420 особового складу, чотири танки та 50 артилерійських систем.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.26 становили:особового складу — близько 1 550 910 (+1420);танків — 12 406 (+4);бойових броньованих машин — 25 515 (+6);артилерійських систем — 51 000 (+50);РСЗВ — 2201 (+2);засоби ППО — 1699 (+6);літаків — 443 (0);гелікоптерів — 356 (0);наземних робототехнічних комплексів — 2917 (+9);БПЛА оперативно—тактичного рівня — 556 926 (+1591);крилаті ракети — 5126 (0);кораблі / катери — 35 (0);підводні човни — 2 (0);автомобільна техніка та автоцистерни — 160 946 (+534);спеціальна техніка — 4812 (+2).

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