У селянина з Волині, який зрізав три дерева в лісі, конфіскували трактор





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, пишуть



Інцидент стався 20 травня 2026 року в лісництві неподалік села Тур Ковельського району. Не маючи спеціального дозволу, Микола Г. зрізав бензопилою одного дуба та дві сосни. Частину колод завантажив на трактор і віз додому, але дорогою попався на очі працівникові лісництва. Держава в особі «Поліського лісового офісу» зазнала шкоди на 38 767 гривень.



Дії кваліфікували за статтею 246 КК України (вчинення незаконної порубки дерев у лісах, що спричинили істотну шкоду). На суді обвинувачений свою вину визнав і відшкодував збитки.



Суд призначив Миколі Г. рік пробаційного нагляду. Його трактор «DW244A» з причепом і бензопилою конфіскували в дохід держави. Вказане майно використовувалося як знаряддя злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селянина з Волині, який незаконно зрізав три дерева в лісі, конфіскували трактор і бензопилу.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, пишуть "Волинські новини" Інцидент стався 20 травня 2026 року в лісництві неподалік села Тур Ковельського району. Не маючи спеціального дозволу,зрізав бензопилою одного дуба та дві сосни. Частину колод завантажив на трактор і віз додому, але дорогою попався на очі працівникові лісництва. Держава в особі «Поліського лісового офісу» зазнала шкоди на 38 767 гривень.Дії кваліфікували за статтею 246 КК України (вчинення незаконної порубки дерев у лісах, що спричинили істотну шкоду). На суді обвинувачений свою вину визнав і відшкодував збитки.Суд призначив Миколі Г. рік пробаційного нагляду. Його трактор «DW244A» з причепом і бензопилою конфіскували в дохід держави. Вказане майно використовувалося як знаряддя злочину.

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