Тариф на електроенергію під час опалювального сезону: чи будуть зміни для волинян





Скільки платитимуть за світло волиняни та хто може скористатися пільговим тарифом, журналісти



Стандартний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт·год. Водночас для окремих категорій споживачів передбачені пільгові умови оплати.



Пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год діє для визначених категорій споживачів, зокрема домогосподарств з електроопаленням і будинків без газопостачання та централізованого теплопостачання.



Для таких споживачів пільговий тариф застосовується до обсягу споживання 2000 кВт·год на місяць. Якщо використати більше електроенергії, за перевищення доведеться платити за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт·год. Пільгові умови діють відповідно до встановлених урядом вимог.



Споживачам також радять ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години, коли навантаження на енергосистему зростає.

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