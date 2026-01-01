У Луцькому районі в громаді хочуть ліквідувати чотири сільські школи





Ініціатором ліквідації виступив гуманітарний відділ, повідомили на сайті Рожищенської громади.



У цих школах призупинили освітній процес ще у 2016 році. Відтоді діти там не навчаються.



Обговорення проведуть у приміщенні гуманітарного відділу Рожищенської міської ради за адресою: місто Рожище, вулиця Грушевського, 27. Початок усіх зустрічей – о 15:00.



Графік слухань:



3 листопада – щодо ліквідації школи у Вишеньках;

4 листопада – щодо ліквідації школи у Козині;

5 листопада – щодо ліквідації школи у Береговому;

6 листопада – щодо ліквідації школи в Єлизаветині.



Жителі громади можуть висловити зауваження та пропозиції усно, письмово або надіслати їх на електронну пошту гуманітарного відділу:



У зверненні потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові та адресу заявника. Пропозиції прийматимуть протягом 15 днів із дати опублікування відповідного інформаційного повідомлення.



За додатковою інформацією можна звернутися до гуманітарного відділу міської ради за адресою: місто Рожище, вулиця Грушевського, 27, або за телефоном +380 50 233 80 62.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській громаді планують ліквідувати чотири заклади загальної середньої освіти І ступеня – у селах Вишеньки, Берегове, Козин та Єлизаветин. Міська рада оголосила громадські обговорення щодо припинення їхньої діяльності.Ініціатором ліквідації виступив гуманітарний відділ, повідомили на сайті Рожищенської громади.У цих школах призупинили освітній процес ще у 2016 році. Відтоді діти там не навчаються.Обговорення проведуть у приміщенні гуманітарного відділу Рожищенської міської ради за адресою: місто Рожище, вулиця Грушевського, 27. Початок усіх зустрічей – о 15:00.Графік слухань:3 листопада – щодо ліквідації школи у Вишеньках;4 листопада – щодо ліквідації школи у Козині;5 листопада – щодо ліквідації школи у Береговому;6 листопада – щодо ліквідації школи в Єлизаветині.Жителі громади можуть висловити зауваження та пропозиції усно, письмово або надіслати їх на електронну пошту гуманітарного відділу: [email protected] У зверненні потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові та адресу заявника. Пропозиції прийматимуть протягом 15 днів із дати опублікування відповідного інформаційного повідомлення.За додатковою інформацією можна звернутися до гуманітарного відділу міської ради за адресою: місто Рожище, вулиця Грушевського, 27, або за телефоном +380 50 233 80 62.

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