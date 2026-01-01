Помер професор ВНУ імені Лесі Українки Григорій Аркушин

10 жовтня помер- мовознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.Про смерть професора повідомили у спільноті «Факультет філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки».За багаторічну діяльність на факультеті Григорій Аркушин створив діалектологічну школу, під його керівництвом захистили чимало дисертаційних досліджень. Його наукові праці стали вагомим внеском у розвиток українського мовознавства.У повідомленні факультету висловили співчуття доньці професора, доцентці кафедри історії та культури української мови Оксані Нестерчук, а також усім рідним і близьким.«Світла пам’ять особливій Людині», – йдеться в дописі.За інформацією факультету, попрощатися з професором можна буде з неділі, 11 жовтня, із 14:00 у Будинку панахиди в Луцьку. Похорон відбудеться в понеділок, 12 жовтня.