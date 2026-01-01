На Волині «Ліси України» заплатять пів мільйона гривень за дві сосни, які не вберегли





Рішення про стягнення ухвалив Господарський суд Волинської області ще 31 липня 2026 року, а 28 вересня Північно-західний апеляційний господарський суд, розглянувши скаргу держпідприємства, залишив його в силі, пише



У червні 2023 року майстер Цуманського лісництва виявив два свіжі пні. Хтось зрізав дві сироростучі сосни діаметрами 54 і 55 см. Разом це понад 3,6 кубометра деревини. Ділянка, де це відбулося, входить до природно-заповідного фонду, тобто до парку «Цуманська пуща». Тому шкоду рахували за спецтаксами. Вийшло 484,5 тис грн.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу (незаконна порубка на заповідній території). Хто зрізав сосни, досі не встановили.



Ділянка перебуває в постійному користуванні Державного підприємства «Ліси України». Це колишнє Цуманське лісництво, яке з 2021-го до 2023 року входило до ДП «Ківерцівське лісове господарство». За Лісовим кодексом саме постійний лісокористувач відповідає за охорону лісу від незаконних рубок.



Гроші за незаконну рубку мала б стягувати Цуманська селищна рада. Але до суду вона не зверталася. Тому позов в інтересах громади подала Луцька окружна прокуратура.



У суді лісівники зокрема апелювали до того, що експерт рахував шкоду лише за документами з кримінальної справи і на місце не виїжджав, а охороняти ліс їм заважає воєнний стан і комендантська година.



Суди ці аргументи відхилили. Доказів, що сосни зрізали саме вночі, у справі немає. Воєнний стан, за висновком суду, не скасовує обов’язку охороняти ліс.



Прокуратура додала, що рубка двох великих сосен триває довго, а її вчасно не помітили. На думку прокурора, лісівники могли оформити перепустки або змінити графік чергувань. Власного розрахунку шкоди «Ліси України» не подали.



Крім 484,5 тис. грн шкоди, підприємство сплатить ще 5,8 тис. грн судового збору. Рішення набрало законної сили, але його ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне підприємство «Ліси України» має заплатити 484,5 тис грн за те, що не вберегло ліс на Волині. У національному природному парку «Цуманська пуща» невідомі зрізали дві сосни. Зловмисників за три роки так і не знайшли, тож, за рішенням суду, платити має той, хто мав цей ліс охороняти. Гроші підуть до бюджету Цуманської громади.Рішення про стягнення ухвалив Господарський суд Волинської області ще 31 липня 2026 року, а 28 вересня Північно-західний апеляційний господарський суд, розглянувши скаргу держпідприємства, залишив його в силі, пише «Сила правди» У червні 2023 року майстер Цуманського лісництва виявив два свіжі пні. Хтось зрізав дві сироростучі сосни діаметрами 54 і 55 см. Разом це понад 3,6 кубометра деревини. Ділянка, де це відбулося, входить до природно-заповідного фонду, тобто до парку «Цуманська пуща». Тому шкоду рахували за спецтаксами. Вийшло 484,5 тис грн.Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу (незаконна порубка на заповідній території). Хто зрізав сосни, досі не встановили.Ділянка перебуває в постійному користуванні Державного підприємства «Ліси України». Це колишнє Цуманське лісництво, яке з 2021-го до 2023 року входило до ДП «Ківерцівське лісове господарство». За Лісовим кодексом саме постійний лісокористувач відповідає за охорону лісу від незаконних рубок.Гроші за незаконну рубку мала б стягувати Цуманська селищна рада. Але до суду вона не зверталася. Тому позов в інтересах громади подала Луцька окружна прокуратура.У суді лісівники зокрема апелювали до того, що експерт рахував шкоду лише за документами з кримінальної справи і на місце не виїжджав, а охороняти ліс їм заважає воєнний стан і комендантська година.Суди ці аргументи відхилили. Доказів, що сосни зрізали саме вночі, у справі немає. Воєнний стан, за висновком суду, не скасовує обов’язку охороняти ліс.Прокуратура додала, що рубка двох великих сосен триває довго, а її вчасно не помітили. На думку прокурора, лісівники могли оформити перепустки або змінити графік чергувань. Власного розрахунку шкоди «Ліси України» не подали.Крім 484,5 тис. грн шкоди, підприємство сплатить ще 5,8 тис. грн судового збору. Рішення набрало законної сили, але його ще можна оскаржити у Верховному Суді.

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