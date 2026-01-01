ДТП у Луцькому районі: водій Audi на смерть збив семикласника





Про це журналістам



Відомо, що аварія сталася близько 16:15 у селі Терешківці. Житель міста Луцьк, 1994 року народження, керуючи автомобілем «Ауді А4», рухаючись по автодорозі Н-17 сполученням «Львів-Радехів-Луцьк», здійснив наїзд на дитину, учня 7-го класу Ощівської гімназії, жителя села Терешківці, який переходив дорогу поза пішоходним переходом.



На місці події працівниками ЕМД проводились реанімаційні заходи, однак постраждала дитина до свідомості не прийшла, медики констатували смерть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 10 жовтня, в Луцькому районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув школяр.Про це журналістам ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що аварія сталася близько 16:15 у селі Терешківці. Житель міста Луцьк, 1994 року народження, керуючи автомобілем «Ауді А4», рухаючись по автодорозі Н-17 сполученням «Львів-Радехів-Луцьк», здійснив наїзд на дитину, учня 7-го класу Ощівської гімназії, жителя села Терешківці, який переходив дорогу поза пішоходним переходом.На місці події працівниками ЕМД проводились реанімаційні заходи, однак постраждала дитина до свідомості не прийшла, медики констатували смерть.

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