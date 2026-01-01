ДТП у Луцькому районі: водій Audi на смерть збив семикласника
Сьогодні, 19:06
У суботу, 10 жовтня, в Луцькому районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув школяр.
Про це журналістам ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що аварія сталася близько 16:15 у селі Терешківці. Житель міста Луцьк, 1994 року народження, керуючи автомобілем «Ауді А4», рухаючись по автодорозі Н-17 сполученням «Львів-Радехів-Луцьк», здійснив наїзд на дитину, учня 7-го класу Ощівської гімназії, жителя села Терешківці, який переходив дорогу поза пішоходним переходом.
На місці події працівниками ЕМД проводились реанімаційні заходи, однак постраждала дитина до свідомості не прийшла, медики констатували смерть.
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Про це журналістам ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що аварія сталася близько 16:15 у селі Терешківці. Житель міста Луцьк, 1994 року народження, керуючи автомобілем «Ауді А4», рухаючись по автодорозі Н-17 сполученням «Львів-Радехів-Луцьк», здійснив наїзд на дитину, учня 7-го класу Ощівської гімназії, жителя села Терешківці, який переходив дорогу поза пішоходним переходом.
На місці події працівниками ЕМД проводились реанімаційні заходи, однак постраждала дитина до свідомості не прийшла, медики констатували смерть.
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