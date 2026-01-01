Хотів відкупитися від поїздки до ТЦК за 10 тисяч гривень: як суд покарав волинянина





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Інцидент трапився ще 24-го травня 2024 року близько 4-ї години ранку. Екіпаж патрульної поліції виїхав у село Підліси Ковельського району через повідомлення про домашнє насильство – чоловік вчиняв протиправні дії щодо своєї дружини.



Прибувши на місце та перевіривши документи чоловіка за допомогою бази даних Національної поліції, правоохоронці з’ясували, що той перебуває у розшуку ТЦК та СП. Згідно з інструкціями, поліцейські прийняли рішення доставити його до військкомату.



Під час транспортування у службовому автомобілі Renault Express на автодорозі «Велицьк-Сільце» затриманий вирішив уникнути поїздки до ТЦК. Попри попередження про відеофіксацію та кримінальну відповідальність, чоловік поклав між передніми сидіннями 10 тисяч гривень (10 купюр номіналом по 1000 гривень) за нескладання протоколів.



Поліцейські від хабаря відмовилися та одразу викликали слідчо-оперативну групу для фіксації злочину.



У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суворо його не карати. Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, одружений та утримує двох дітей.



Суд визнав волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі), та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.



Окрім цього, 10 000 гривень, які слугували хабарем, суд ухвалив конфіскувати в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі суд виніс вирок уродженцю села Кухарі, який намагався відкупитися від поліцейських, аби ті не доставляли його до ТЦК та СП.Про це БУГу стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.Інцидент трапився ще 24-го травня 2024 року близько 4-ї години ранку. Екіпаж патрульної поліції виїхав у село Підліси Ковельського району через повідомлення про домашнє насильство – чоловік вчиняв протиправні дії щодо своєї дружини.Прибувши на місце та перевіривши документи чоловіка за допомогою бази даних Національної поліції, правоохоронці з’ясували, що той перебуває у розшуку ТЦК та СП. Згідно з інструкціями, поліцейські прийняли рішення доставити його до військкомату.Під час транспортування у службовому автомобілі Renault Express на автодорозі «Велицьк-Сільце» затриманий вирішив уникнути поїздки до ТЦК. Попри попередження про відеофіксацію та кримінальну відповідальність, чоловік поклав між передніми сидіннями 10 тисяч гривень (10 купюр номіналом по 1000 гривень) за нескладання протоколів.Поліцейські від хабаря відмовилися та одразу викликали слідчо-оперативну групу для фіксації злочину.У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суворо його не карати. Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, одружений та утримує двох дітей.Суд визнав волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі), та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.Окрім цього, 10 000 гривень, які слугували хабарем, суд ухвалив конфіскувати в дохід держави.

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