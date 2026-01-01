Вбив чоловіка ножем на АЗС: на Волині водія вантажівки засудили до 10 років





Про це журналістам



Трагедія сталася 17 квітня 2026 року близько 00:42 на території АЗС «UPG» на вулиці Прикордонників у селі Старовойтове Ковельського району.



Як встановив суд, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Через раптово виниклий конфлікт він умисно вдарив потерпілого ножем у ділянку грудної клітки.



У потерпілого утворилася колото-різана рана лівої задньої бокової поверхні грудної клітки, яка проникла у плевральну порожнину та пошкодила лівий шлуночок серця. Поранення спричинило гостру крововтрату, набряк легень і головного мозку та призвело до смерті чоловіка.



За даними суду, перед конфліктом водій вантажівки перебував на стоянці АЗС, де спілкувався з іншими водіями та вживав алкоголь.



Один зі свідків розповів, що чоловік дістав із кабіни автомобіля ніж і почав ним розмахувати. Інший свідок зазначив, що намагався разом із потерпілим його заспокоїти, однак обвинувачений підійшов до чоловіка та вдарив його ножем у бік грудної клітки.



Після цього потерпілий втратив свідомість. Інший чоловік, який перебував на місці, в межах самозахисту двічі вдарив обвинуваченого металевою трубою.



Сам обвинувачений визнав свою провину та заявив, що шкодує про скоєне. Водночас він сказав, що не пам’ятає обставин нанесення удару ножем і прийшов до тями вже у відділенні поліції.



Після затримання у чоловіка виявили легкі тілесні ушкодження. Токсикологічна експертиза показала, що в його крові було 1,3 проміле алкоголю.



Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство, а також за ч. 2 ст. 263 КК України — незаконне носіння холодної зброї.



Обтяжувальною обставиною суд визнав вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння. Водночас пом’якшувальною обставиною стало щире каяття. Також суд врахував, що чоловік має на утриманні двох неповнолітніх дітей.



У результаті за умисне вбивство суд призначив чоловікові 10 років позбавлення волі, а за незаконне носіння холодної зброї — 1 рік позбавлення волі. За сукупністю кримінальних правопорушень менш суворе покарання поглинули більш суворим, тому остаточно чоловік отримав 10 років ув’язнення.



Також суд частково задовольнив цивільний позов родини загиблого. Із засудженого мають стягнути 886 тисяч гривень моральної шкоди на користь дружини загиблого, 500 тисяч гривень — на користь одного з батьків та ще 500 тисяч гривень — на користь іншого. Крім того, дружині мають відшкодувати 14 тисяч гривень витрат на правничу допомогу.



При цьому дружина загиблого вже отримала від чоловіка 114 тисяч гривень як часткове відшкодування моральної шкоди, тому суд стягнув із нього ще 886 тисяч. Також із засудженого стягнуть 2888,16 гривні витрат за проведення експертизи зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині водій вантажівки вдарив чоловіка ножем у груди, пошкодивши лівий шлуночок серця. Потерпілий помер від отриманого поранення. Суд призначив обвинуваченому 10 років реального позбавлення волі.Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Любомльського районного суду Волинської області від 5 жовтня.Трагедія сталася 17 квітня 2026 року близько 00:42 на території АЗС «UPG» на вулиці Прикордонників у селі Старовойтове Ковельського району.Як встановив суд, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Через раптово виниклий конфлікт він умисно вдарив потерпілого ножем у ділянку грудної клітки.У потерпілого утворилася колото-різана рана лівої задньої бокової поверхні грудної клітки, яка проникла у плевральну порожнину та пошкодила лівий шлуночок серця. Поранення спричинило гостру крововтрату, набряк легень і головного мозку та призвело до смерті чоловіка.За даними суду, перед конфліктом водій вантажівки перебував на стоянці АЗС, де спілкувався з іншими водіями та вживав алкоголь.Один зі свідків розповів, що чоловік дістав із кабіни автомобіля ніж і почав ним розмахувати. Інший свідок зазначив, що намагався разом із потерпілим його заспокоїти, однак обвинувачений підійшов до чоловіка та вдарив його ножем у бік грудної клітки.Після цього потерпілий втратив свідомість. Інший чоловік, який перебував на місці, в межах самозахисту двічі вдарив обвинуваченого металевою трубою.Сам обвинувачений визнав свою провину та заявив, що шкодує про скоєне. Водночас він сказав, що не пам’ятає обставин нанесення удару ножем і прийшов до тями вже у відділенні поліції.Після затримання у чоловіка виявили легкі тілесні ушкодження. Токсикологічна експертиза показала, що в його крові було 1,3 проміле алкоголю.Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство, а також за ч. 2 ст. 263 КК України — незаконне носіння холодної зброї.Обтяжувальною обставиною суд визнав вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння. Водночас пом’якшувальною обставиною стало щире каяття. Також суд врахував, що чоловік має на утриманні двох неповнолітніх дітей.У результаті за умисне вбивство суд призначив чоловікові 10 років позбавлення волі, а за незаконне носіння холодної зброї — 1 рік позбавлення волі. За сукупністю кримінальних правопорушень менш суворе покарання поглинули більш суворим, тому остаточно чоловік отримав 10 років ув’язнення.Також суд частково задовольнив цивільний позов родини загиблого. Із засудженого мають стягнути 886 тисяч гривень моральної шкоди на користь дружини загиблого, 500 тисяч гривень — на користь одного з батьків та ще 500 тисяч гривень — на користь іншого. Крім того, дружині мають відшкодувати 14 тисяч гривень витрат на правничу допомогу.При цьому дружина загиблого вже отримала від чоловіка 114 тисяч гривень як часткове відшкодування моральної шкоди, тому суд стягнув із нього ще 886 тисяч. Також із засудженого стягнуть 2888,16 гривні витрат за проведення експертизи зброї.

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