Цими днями зберігається загроза нових ракетних ударів РФ, - Зеленський

Цими днями зберігається загроза нових ракетних ударів РФ, - Зеленський
В Україні зберігається особлива загроза нових ракетних ударів РФ, через що Україна гостро потребує додаткових систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Під час сьогоднішньої балістичної атаки на Київ відбулася телефонна розмова президента України з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський подякував французькому лідеру за підтримку.

За його словами, потреба у додаткових пакетах ППО для України є очевидною, і Київ наразі працює з усіма партнерами заради ухвалення відповідних рішень.

"Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів", - наголосив Зеленський.

У відповідь на це важливо посилити тиск на Росію, і для цього мають бути зроблені спільні сміливі кроки.

Окремою темою переговорів стали виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.

Президент України зазначив, що росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане.

Лідери предметно координують свої дії та готують наступні зустрічі.

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Теги: Зеленський, війна, ППО
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