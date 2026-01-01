Цими днями зберігається загроза нових ракетних ударів РФ, - Зеленський
10 жовтня, 23:19
В Україні зберігається особлива загроза нових ракетних ударів РФ, через що Україна гостро потребує додаткових систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Під час сьогоднішньої балістичної атаки на Київ відбулася телефонна розмова президента України з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський подякував французькому лідеру за підтримку.
За його словами, потреба у додаткових пакетах ППО для України є очевидною, і Київ наразі працює з усіма партнерами заради ухвалення відповідних рішень.
"Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів", - наголосив Зеленський.
У відповідь на це важливо посилити тиск на Росію, і для цього мають бути зроблені спільні сміливі кроки.
Окремою темою переговорів стали виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.
Президент України зазначив, що росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане.
Лідери предметно координують свої дії та готують наступні зустрічі.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Під час сьогоднішньої балістичної атаки на Київ відбулася телефонна розмова президента України з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський подякував французькому лідеру за підтримку.
За його словами, потреба у додаткових пакетах ППО для України є очевидною, і Київ наразі працює з усіма партнерами заради ухвалення відповідних рішень.
"Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів", - наголосив Зеленський.
У відповідь на це важливо посилити тиск на Росію, і для цього мають бути зроблені спільні сміливі кроки.
Окремою темою переговорів стали виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.
Президент України зазначив, що росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане.
Лідери предметно координують свої дії та готують наступні зустрічі.
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