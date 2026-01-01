Цими днями зберігається загроза нових ракетних ударів РФ, - Зеленський





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



Під час сьогоднішньої балістичної атаки на Київ відбулася телефонна розмова президента України з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський подякував французькому лідеру за підтримку.



За його словами, потреба у додаткових пакетах ППО для України є очевидною, і Київ наразі працює з усіма партнерами заради ухвалення відповідних рішень.



"Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів", - наголосив Зеленський.



У відповідь на це важливо посилити тиск на Росію, і для цього мають бути зроблені спільні сміливі кроки.



Окремою темою переговорів стали виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.



Президент України зазначив, що росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане.



Лідери предметно координують свої дії та готують наступні зустрічі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні зберігається особлива загроза нових ракетних ударів РФ, через що Україна гостро потребує додаткових систем ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента УкраїниПід час сьогоднішньої балістичної атаки на Київ відбулася телефонна розмова президента України з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський подякував французькому лідеру за підтримку.За його словами, потреба у додаткових пакетах ППО для України є очевидною, і Київ наразі працює з усіма партнерами заради ухвалення відповідних рішень."Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів", - наголосив Зеленський.У відповідь на це важливо посилити тиск на Росію, і для цього мають бути зроблені спільні сміливі кроки.Окремою темою переговорів стали виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.Президент України зазначив, що росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане.Лідери предметно координують свої дії та готують наступні зустрічі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію