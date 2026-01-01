Чи очікувати магнітні бурі 11 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 11 жовтня, очікується слабка магнітна буря.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде активним до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде низькою. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.
Також зазначається, що завтра магнітна буря може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде активним до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде низькою. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.
Також зазначається, що завтра магнітна буря може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 11 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00